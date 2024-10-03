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الأونروا: سكان غزة يعيشون منذ سنة رعبا لا يمكن وصفه

10/3/2024 2:31:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، إن سكان غزة يعيشون رعبا "لا يمكن وصفه" منذ سنة بسبب عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "قطاع غزة يتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن الحرب على غزة مرّ عليها عام واحد، أسفر عن تهجير 1.9 مليون فلسطيني ومقتل أكثر من 41 ألفا".

وأوضحت أن "الرعب الذي يعاني منه سكان غزة منذ 12 شهرا، كل يوم وكل ساعة، لا يمكن وصفه".

ولفتت ووتردج إلى أن المستشفيات تفوح برائحة الدماء، وأن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الكثير من الأطفال

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