((المجتمعات العمرانية)) تدرس إصدار برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس هيئة المجتمعات العمرانية إصدار برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وفق ما قالته مصادر لـ((البورصة)).

وأضافت المصادر، أن الهيئة تقوم فى الفترة الحالية بتجهيز الأوراق المطلوبة للإصدار الذى من المرجح أن يتم على شريحتين بواقع 10 مليارات جنيه لكل شريحة.

موضوعات“الإسكان الاجتماعي” يسعى لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين الفترة المقبلة “مصر الجديدة” تدرس عرض تطوير القصبة الحضراء بـ”نيو هليوبوليس” الإسكان يتابع العمل بمشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

ورجحت المصادر أن تنهى الهيئة الإصدار الأول من البرنامج الجديد قبل نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن الهيئة ستطلب ضمانة وزارة المالية لحملة السندات قبل التقدم بالإصدار للهيئة العامة للرقابة المالية للمضى قدماً بالتنفيذ.

وتعد هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مصدر لسندات التوريق فى مصر، وسبق لها طرح أكبر إصدار توريق فى السوق المصرى قبل عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أداره تحالف من البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، بهدف استكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع، ودعم وتطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.

والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التى يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشترى العقارات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة طويلة المدى لإصدار صكوك تمويلية بغرض توفير السيولة اللازمة للمشروعات الجديدة، وسيتم عبر شركة تصكيك ستؤسسها الهيئة فيما بعد.