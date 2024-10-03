((المجتمعات العمرانية)) تدرس إصدار برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس هيئة المجتمعات العمرانية إصدار برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وفق ما قالته مصادر لـ((البورصة)).
وأضافت المصادر، أن الهيئة تقوم فى الفترة الحالية بتجهيز الأوراق المطلوبة للإصدار الذى من المرجح أن يتم على شريحتين بواقع 10 مليارات جنيه لكل شريحة.
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ورجحت المصادر أن تنهى الهيئة الإصدار الأول من البرنامج الجديد قبل نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.
وأوضحت أن الهيئة ستطلب ضمانة وزارة المالية لحملة السندات قبل التقدم بالإصدار للهيئة العامة للرقابة المالية للمضى قدماً بالتنفيذ.
وتعد هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مصدر لسندات التوريق فى مصر، وسبق لها طرح أكبر إصدار توريق فى السوق المصرى قبل عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أداره تحالف من البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، بهدف استكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع، ودعم وتطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.
والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التى يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشترى العقارات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة طويلة المدى لإصدار صكوك تمويلية بغرض توفير السيولة اللازمة للمشروعات الجديدة، وسيتم عبر شركة تصكيك ستؤسسها الهيئة فيما بعد.
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