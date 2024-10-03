مصر الجديدة تدرس عرض تطوير القصبة الحضراء بـنيو هليوبوليس

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اختيار استشاري متخصص لتصميم مبنى إداري تجاري في منطقة شيراتون على مساحة تبلغ 2590 متر مربع.
كما تقرر دراسة العرض الفني والمالي المقدم من إحدى كبرى شركات التطوير العقاري بشأن المشاركة في تطوير القصبة الحضراء بمدينة نيو هليوبوليس وتنفيذ وسيلة نقل جماعي ومركز إسلامي.
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ونجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيع 90 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في كمبوند أزور بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وأوضحت الشركة، أن قيمة مبيعات تلك الوحدات بلغت نحو 482 مليون جنيه، واستلمت الشركة قيمة الدفعات المقدمة والبالغة 60 مليون جنيه.
وأضافت أن هذه المبيعات تمثل خمسة أضعاف المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت مبيعات الوحدات السكنية في الربع الأول نحو 91 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بطرح 200 وحدة سكنية جديدة في نهاية شهر أكتوبر المقبل في مدينة هليوبوليس الجديدة.
وتدرس الشركة البدء في تطوير منطقة القصبة الخضراء في مدينة هليوبوليس الجديدة ضمن خططها لتعزيز البنية التحتية للمدينة، وتخطط لربط شمال وجنوب المدينة بترام كهربائي.
وكانت وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تلقي عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون أو الإيجار لكلًا من مدينة غرناطة والمرحلة الثالثة والأخيرة من حديقة الميريلاند.
وكانت الشركة طرحت في مايو 2023 مجمع مدينة غرناطة، للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة 20 عاماً مقسماً لنحو 3 مناطق، ومن ثم رفضت في نهاية العام الماضي جميع العروض التي تقدمت من الناحية الفنية.
ويبلغ إجمالي مساحة الأرض نحو 11.1 ألف متر مربع، بنشاط سياحي ترفيهي ثقافي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على البدء في إجراءات شراء قطعة ارض بمساحة 770 فدان بحدائق العاصمة.
وصدق المجلس على التعاقد مع شركة“ECG الاستشارية” لتصميم 26 فدانًا بمدينة هليوبليس الجديدة.
تضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 56.9 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 24.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إلى إقامة مشروعات جديدة أو الدخول في مشاركات جديدة مما يعظم عوائد الشركة ويزيد من العوائد على المساهمين.
وقالت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تفاوض الشركة على شراء قطعتين أرض بقيمة 16 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية، أنها لن تدل بأي تصريحات بهذا الشأن.
وانتهت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من عقود الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان.
وذلك لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.
ويشمل المشروع قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491 فدان، منقسمة إلى القطعة الأولى بمساحة 245.1 فدان والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان.
وتبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67 مليار جنيه خلال 12 عام. وتقدر نسبة المشاركة لشركة مدينة مصر 63.5%.
وسددت مدينة مصر دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر لتوسيع وتنمية محفظة أراضيها هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في شرق القاهرة، والتي تعتبر من أكثر المناطق العقارية جاذبية في مصر.
ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تقع على أرض متصلة بطريق القاهرة – الإسماعيلية من الشمال وطريق القاهرة – السويس من الجنوب. وتحيط بها مدينة“مدينتى” من الجنوب، ومدينة الشروق من الغرب، ومدينة بدر الجديدة من الشرق.
ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية، حيث يبعد المشروع 5 دقائق عن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، و5 دقائق عن مدينتي ومدينة الشروق، و10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و15 دقيقة من مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة، و20 دقيقة من منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، و35 دقيقة فقط من الطريق الدائري والمطارالقاهرة الدولي.
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