مصر الجديدة تدرس عرض تطوير القصبة الحضراء بـنيو هليوبوليس

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اختيار استشاري متخصص لتصميم مبنى إداري تجاري في منطقة شيراتون على مساحة تبلغ 2590 متر مربع.

كما تقرر دراسة العرض الفني والمالي المقدم من إحدى كبرى شركات التطوير العقاري بشأن المشاركة في تطوير القصبة الحضراء بمدينة نيو هليوبوليس وتنفيذ وسيلة جماعي ومركز إسلامي.

موضوعات21 أكتوبر.. نهاية حق توزيع 84.7 قرشًا لسهم“القاهرة للدواجن” تابعة لـ”أسكوم” تتسلم قسط بيع حصتها بمشروع للذهب في إثيوبيا “الإسكان الاجتماعي” يسعى لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين الفترة المقبلة

ونجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيع 90 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في كمبوند أزور بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن قيمة مبيعات تلك الوحدات بلغت نحو 482 مليون جنيه، واستلمت الشركة قيمة الدفعات المقدمة والبالغة 60 مليون جنيه.

وأضافت أن هذه المبيعات تمثل خمسة أضعاف المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت مبيعات الوحدات السكنية في الربع الأول نحو 91 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بطرح 200 وحدة سكنية جديدة في نهاية شهر أكتوبر المقبل في مدينة هليوبوليس الجديدة.

وتدرس الشركة البدء في تطوير منطقة القصبة الخضراء في مدينة هليوبوليس الجديدة ضمن خططها لتعزيز البنية التحتية للمدينة، وتخطط لربط شمال وجنوب المدينة بترام كهربائي.

وكانت وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تلقي عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون أو الإيجار لكلًا من مدينة غرناطة والمرحلة الثالثة والأخيرة من حديقة الميريلاند.

وكانت الشركة طرحت في مايو 2023 مجمع مدينة غرناطة، للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة 20 عاماً مقسماً لنحو 3 مناطق، ومن ثم رفضت في نهاية العام الماضي جميع العروض التي تقدمت من الناحية الفنية.

ويبلغ إجمالي مساحة الأرض نحو 11.1 ألف متر مربع، بنشاط سياحي ترفيهي ثقافي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على البدء في إجراءات شراء قطعة ارض بمساحة 770 فدان بحدائق العاصمة.

وصدق المجلس على التعاقد مع شركة“ECG الاستشارية” لتصميم 26 فدانًا بمدينة هليوبليس الجديدة.

تضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 56.9 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 24.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إلى إقامة مشروعات جديدة أو الدخول في مشاركات جديدة مما يعظم عوائد الشركة ويزيد من العوائد على المساهمين.

وقالت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تفاوض الشركة على شراء قطعتين أرض بقيمة 16 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية، أنها لن تدل بأي تصريحات بهذا الشأن.

وانتهت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من عقود الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان.

وذلك لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.

ويشمل المشروع قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491 فدان، منقسمة إلى القطعة الأولى بمساحة 245.1 فدان والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان.

وتبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67 مليار جنيه خلال 12 عام. وتقدر نسبة المشاركة لشركة مدينة مصر 63.5%.

وسددت مدينة مصر دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر لتوسيع وتنمية محفظة أراضيها هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في شرق القاهرة، والتي تعتبر من أكثر المناطق العقارية جاذبية في مصر.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تقع على أرض متصلة بطريق القاهرة – الإسماعيلية من الشمال وطريق القاهرة – السويس من الجنوب. وتحيط بها مدينة“مدينتى” من الجنوب، ومدينة الشروق من الغرب، ومدينة بدر الجديدة من الشرق.

ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية، حيث يبعد المشروع 5 دقائق عن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، و5 دقائق عن مدينتي ومدينة الشروق، و10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و15 دقيقة من مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة، و20 دقيقة من منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، و35 دقيقة فقط من الطريق الدائري والمطارالقاهرة الدولي.