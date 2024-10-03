معرض المدينة الذكية العالمي 2024 · اختتام مرحلة هانغتشو، مما يعزز التعاون العالمي في المدن الذكية

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هانغتشو -- (ARAB NEWSWIRE) – اختتم معرض
المدينة الذكية العالمي 2024 · مرحلة هانغتشو بنجاح كبير، حيث جمع أكثر من 150 منظمة دولية من 18 دولة، وما يقرب من 200 من قادة المدن الذكية العالميين، وأكثر من 70 وفدًا من المدن. تحت شعار "تجمع! ازدهار أعمالنا في مرحلة الانتقال"، عرض الحدث أحدث التطورات في تكنولوجيا
المدن الذكية بينما يعزز التعاون والابتكار عبر الحدود.
في كلمته الافتتاحية، أكد أوجو فالنتي، الرئيس التنفيذي لمعرض المدينة الذكية العالمي، على الدور المحوري للصين في نظام المدن الذكية العالمي. قال أوجو: "لقد أظهرت الصين قيادة في استخدام التكنولوجيا لتحويل المدن، مقدمة دروسًا قيمة للمناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم."
كان الهدف من المؤتمر هو تعزيز شبكة عبر وطنية للتعاون في المدن الذكية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الروابط بين المدن الآسيوية لتحقيق نمو حضري مستدام. كما شجع التعاون بين الحكومات والشركات العالمية. وشمل الحدث أكثر من 40 نشاطًا عامًا، بما في ذلك كلمات رئيسية، منتديات موضوعية، وعروض حصرية للمدن الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد ما يقرب من 40 اجتماعًا مغلقًا لتسهيل التعاون في المشاريع بين الجهات المعنية الرئيسية، واستكشاف فرص جديدة في تطوير المدن الذكية.
تم تنظيم منطقة المعرض العامة في خمسة مسارات: تقنيات تمكين، الطاقة والبيئة، اللوجستيات الحضرية والتنقل، الاستهلاك الجديد والعيش، والخدمات العامة والاقتصاد. عرض أكثر من 100 شركة في مجال المدن الذكية، بما في ذلك شركات رائدة مثل هواوي وداهوا وليارد، كيف يمكن أن تعزز التكنولوجيا المتطورة البيئات الحضرية وتقدم حلولًا مبتكرة للمدن المستقبلية.
كما استضاف الحدث جوائز المدن الذكية في الصين والمنطقة لعام 2024 (التي يدعمها جوائز المدن الذكية العالمية)، معترفًا بالتميز في فئات مثل المدينة، المؤسسة، أفضل المشاريع (X-SDI)، والقيادة. جذبت جوائز المدن الذكية في الصين 166 اقتراحًا من 45 مدينة عبر الصين، بينما تلقت جوائز المنطقة 149 اقتراحًا من 9 دول، مما يعكس تنوع ونمو نظام المدن الذكية العالمي.
من بين الفائزين، حصلت مدينة شنتشن، من مقاطعة قوانغدونغ، على جائزة مدينة جوائز المدن الذكية في الصين تقديرًا لقيادتها في التحول الرقمي والحكم الحضري الذكي، مما حسّن بشكل كبير إدارتها الاجتماعية وخدمات المدينة.
تستمر استراتيجيات الصين المستقبلية، وتكنولوجياتها المتقدمة، وحكومتها الحضرية الفعالة في كسب الاعتراف الدولي، مما يحدد الاتجاهات ويدفع التنمية المستدامة والذكية للمدن في جميع أنحاء العالم
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