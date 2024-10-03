مجموعة ريكسوس مصر تطلق سلسلة من الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية والرياضية المميزة في شهر أكتوبر

(MENAFN
- Iris Media Press Services) مصر: أعلنت مجموعة ريكسوس مصر إطلاق سلسلة من الفعاليات الترفيهية المميزة في منتجعاتها الفاخرة، حيث سيكون ضيوفها على موعد مع مزيج رائع من العروض الموسيقية الحية والمباشرة التي سيقدمها مجموعة من النجوم العالميين المحبوبين، إلى جانب الفعاليات الرياضية المفعمة بالطاقة والحيوية، وذلك في الفترة ما بين 27 أكتوبر و1 نوفمبر في فرصة مميزة لقضاء أروع الأوقات.
وأعرب السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، عن حماسه تجاه الفعاليات المنتظرة، وقال: "سيكون شهر أكتوير شهرًا نابضًا بالحياة لدى فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، حيث سنقدم لضيوفنا سلسلةً من الحفلات الموسيقية الرائعة لنجومهم المحبوبين، فضلًا عن الفعاليات الرياضية الشيقة وتجارب اللياقة البدنية المثرية، كجزءٍ من سعينا الدائم للارتقاء بتجاربهم لدينا، وذلك من خلال المزج ما بين مختلف الوسائل الترفيهية على نحوٍ يكفل حصولهم على ذكريات لا تنسى".
الحفلات الموسيقية في شهر أكتوبر
سيبدأ أسبوع الفعاليات المنتظر بطيف واسع من العروض الموسيقية النابضة بالحياة التي ستنطلق في كل من ريكسوس بريميوم سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس راداميس شرم الشيخ، وأجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش في 28 من أكتوبر الجاري، وستتنوع ما بين الإيقاعات الإلكترونية والأغاني الأكثر شعبيةً على القوائم العالمية، وسيظل صوت الموسيقى يعلو بالأجواء ويلمؤها بهجةً ومرحًا طوال الليل.
سيستهل ريكسوس بريميوم سيغيت عروضه الرائعة في 28 أكتوبر مع فرقة "توب هيت باند" المحبوبة والديه جيه العالمية المعروفة ناستيا زولوتو، يليهما عرض كيديكو في 29 أكتوبر، ثم العروض المشتعلة بالحماس لفرقتي "جود تايمز أهيد" و" وبراند نيو باند" في 30 أكتوبر. وسيقام الحفل الختامي الرائع في 31 أكتوبر مع فرقة "أكسينت" العالمية والدي جيه المشهور ميرت أيدين.
أما في ريكسوس شرم الشيخ، فستشعل الديه جيه ناستيا زولوتو المسرح في 28 أكتوبر، وسيقدم "ريفول دي جيه بروجيكت" عرضًا لا ينسى في 28 و31 أكتوبر. ولا يمكن تفويت العروض المثيرة التي سيقدمها "كيديكو" والمزيج الغنائي الفريد الذي ستقدمه النجمة أوتيليا برفقة الدي جيه ميرت أيدين في 29 أكتوبر، تليهما الفنانة كامدن كوكس في 30 أكتوبر. وتختتم الفعاليات بعرض مثير يضم لفرقتي "جود تايمز أهيد" و" وبراند نيو باند" في 31 أكتوبر، وبعرض أخير للدي جيه ميرت أيدن في 1 نوفمبر.
وسيقدم ريكسوس راداميس شرم الشيخ حفلًا يجمع ما بين النجمة أوتيليا والدي جيه ميرت أيدين في 28 أكتوبر، وسيستقبل عروض كل من "ريفول دي جيه بروجيكت"، والديه جيه ناستيا زولوتو، وفرقة "توب هيت باند" في 29 أكتوبر، و الفنانة كامدن كوكس في 30 أكتوبر.
وفي أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش، ستعتلي فرقة "براند نيو باند" المسرح في 28 أكتوبر، تليها فرقة "أكسينت" في 29 أكتوبر، وستقيم فرقة" توب هيد باند" الاحتفال الختامي في 31 أكتوبر.
كأس كرة الطائرة الشاطئية الاحترافي للسيدات 2024
ولإضفاء مزيد من المتعة والمرح على الأجواء الاحتفالية، سيستضيف ريكسوس شرم الشيخ كأس كرة الطائرة الشاطئية الاحترافي للسيدات 2024 في الفترة ما بين 27 و31 أكتوبر. وستتضمن هذه الفعالية الرياضية الرائعة مجموعة من لاعبات كرة الطائرة الشاطئية المحترفات اللواتي سيتنافسن على الكأس في مبارياتٍ حماسية تقام على شواطئ البحر الأحمر الخلابة.
سلسلة خبراء اللياقة البدنية
في الفترة ما بين 27 أكتوبر و1 نوفمبر، سيطلق كل من ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت سلسلة خبراء اللياقة البدنية المصممة خصيصًا للضيوف الساعين للحفاظ على لياقتهم وحيويتهم، وستتضمن مزيجًا من التمارين عالية الشدة والتمارين البسيطة المناسبة للأفراد على اختلاف مستويات لياقتهم وذلك بقيادة خبيري اللياقة ماكسيميليان أرسيدياكو، وكات زان.
مع هذا المزيج الرائع من الفعاليات الموسيقية والرياضية، ستكون مجموعة فنادق ريكسوس مصر الخيار الأمثل للراغبين بقضاء لحظات لا تنسى خلال شهر أكتوبر.
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