السودة للتطوير تشارك في معرض خطوة للتوظيف بمدينة الرياض

(MENAFN
- APCO Worldwide) السودة، المملكة العربية السعودية – أكتوبر٢ - أعلنت السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن مشاركتها كراعي ذهبي في معرض خطوة للتوظيف في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2024م، والذي يعد ﻣﻨﺼﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜين ﻋﻦ فرص وظيفية، بهدف تعزيز دور الشركة في استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية التي تساهم في تحقيق مستهدفات المشروع من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر.
ويُعد معرض خطوة للتوظيف أكبر تجمع مهني يجمع أكثر من 800 جهة عمل محلية وعالمية مما يتيح للزوار إيجاد مختلف اﻟﻔﺮص وﻋﺮض ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺣﻀﻮر الورش التدريبية واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ حية ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴف عبر رحلة رقمية مؤتمتة للباحث عن العمل وأصحـاب العمل، ويتضمن المعرض 119 ورشة عمل و30 متحدثاً خلال الجلسات الحوارية التي تقام على هامش المعرض في فندق الهيلتون بمدينة الرياض، كما يهدف المعرض إلى تمكين المواهب الوطنية بالفرص الوظيفية والمهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل من خلال ربطهم بالمنظمات للمساهمة في نهضة الوطن وتحقيق رؤية السعودية 2030.
كما يعد المعرض فرصة قيمة للجهات المشاركة للوصول إلى أكبر عدد من المواهب والمهارات السعودية في كافة المجالات. حيث إن المعرض يحظى بحضور عدد كبير من الباحثين عن عمل من كافة المجالات والمؤهلات التعليمية، كما يمكن للجهات عرض فرص العمل الحالية لديها وجذب المرشحين المؤهلين والمهتمين.
من جهته قال إبراهيم الجاسر، رئيس قطاع رأس المال البشري في شركة السودة للتطوير: "مشاركتنا في معرض 'خطوة للأمام للتوظيف' تؤكد التزامنا بتنمية المواهب المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل واسعة وبرامج تدريبية متقدمة، حيث إننا نطور وجهة جبلية فاخرة عالمية المستوى ونمكّن أيضاً المجتمع المحلي من الازدهار والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030."
وأضاف الجاسر: "مهمتنا هي دمج المواهب المحلية في مشاريعنا، لضمان استفادة المجتمع من مشاريعنا، وشعورهم بارتباط عميق مع نمو وازدهار قمم السودة".
يذكر بأن شركة السودة للتطوير تعمل على تنفيذ مشروع قمم السودة الذي يهدف إلى بناء وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق اعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع 3015 متر عن سطح البحر، ودعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في تنمية مجالات السياحة والرياضة والثقافة والترفيه بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
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