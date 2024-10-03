تتعاون هواوي مع فريق الابتكار الصحي والرقمي في دبي في دراسة لرصد ضغط الدم

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت هواوي
عن تعاون مع فريق الابتكار الصحي الرقمي في دبي لإجراء دراسة تحقق حول تقنية مراقبة ضغط الدم المتنقل. تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية قدرات مراقبة ضغط الدم المتنقل باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء على المعصم من هواوي.
ولدت هذه التطورات من عقد من البحث والتطوير في تكنولوجيا
ضغط الدم، وتمثل أحدث ابتكارات هواوي تقدمًا كبيرًا في مراقبة ضغط الدم المعتمدة على المعصم. يهدف التعاون إلى تقييم فعالية هذه التكنولوجيا في توفير قياسات دقيقة ومريحة لضغط الدم.
أهمية مراقبة ضغط الدم المتنقل
تؤثر ارتفاع ضغط الدم على حوالي ثلث البالغين حول العالم، مما يجعلها قضية صحة عامة حرجة. يمكن أن يؤدي الكشف المبكر والإدارة الفعالة لارتفاع ضغط الدم إلى تحسين نتائج الصحة على المدى الطويل بشكل كبير.
يشدد المجتمع الطبي على ضرورة مراقبة ضغط الدم المتنقل بسبب الطبيعة المتقلبة لضغط الدم، المتأثرة بعوامل مثل المشاعر والنظام الغذائي ومستويات النشاط. تغييرات ضغط الدم ليلاً، التي غالبًا ما تُهمل، يمكنها أن تكون مؤشرات حاسمة على صحة القلب والأوعية الدموية.
وفقًا لإرشادات ممارسات ارتفاع ضغط الدم العالمية لعام 2020 من الجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، تُعتبر مراقبة ضغط الدم المتنقل على مدار 24 ساعة باستخدام جهاز كف الذراع التقليدي أفضل طريقة لتقييم مستويات ضغط الدم. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأجهزة غير مريحة وتعيق الأنشطة اليومية.
تتناول تقنية الأجهزة القابلة للارتداء المتقدمة من هواوي هذه التحديات من خلال توفير مراقبة مستمرة وغير جراحية في شكل مدمج ومريح. سيسهل ذلك على الناس دمج مراقبة ضغط الدم في روتينهم اليومي.
تداعيات الرعاية الصحية
تسلط هذه الدراسة الضوء على اتجاه متزايد في دمج التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية. من خلال تقديم شكل أكثر سهولة لمراقبة ضغط الدم المتنقل، فإن ابتكارات هواوي لديها القدرة على تحسين الكشف المبكر وإدارة ضغط الدم المرتفع. يمكن أن تمهد النتائج التي ستخرج من هذه الدراسة الطريق لاعتماد أوسع لتقنيات الصحة القابلة للارتداء، مما يوفر نهجًا استباقيًا لإدارة الحالات المزمنة. ستوفر هذه الدراسة أيضًا رؤى قيمة حول كيفية تنفيذ هذه التكنولوجيا بشكل فعال في بيئات الرعاية الصحية.
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