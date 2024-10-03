"دبي للثقافة" تمدد موعد المشاركة في "سكة للفنون والتصميم 13"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر 2024:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تمديدها موعد التسجيل في النسخة الـ 13 من مهرجان "سكة للفنون والتصميم" التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، وكذلك فناني الأداء وأصحاب المحلات التجارية والطهاة ومقدمي ورش العمل، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة.
ويشترط على المشاركين في المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي، تقديم أعمال متنوعة تعكس أفكارهم ورؤاهم المميزة وتوجهاتهم الفنية المختلفة، وتبرز في الوقت نفسه ثراء المشهد الفني المحلي، كما يشترط خلال تنفيذهم للأعمال الفنية استخدام مواد صديقة للبيئة، وأن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى المشاركة في نسخة "سكة للفنون والتصميم" المقبلة الاطلاع على التفاصيل كافة، والحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط
يذكر أن "دبي للثقافة" تسعى من خلال مهرجان "سكة للفنون والتصميم" الذي يندرج تحت مظلة "موسم دبي الفني" إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
MENAFN03102024002987014458ID1108742795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.