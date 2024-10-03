"شيري الإمارات" تفتتح صالة عرض جديدة في شارع الشيخ زايد بدبي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، 02 أكتوبر 2024 – في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته أولى صالات عرضها في الشارقة، واصلت شيري الإمارات بالشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الموزّع الرسمي للعلامة التجاريّة في الإمارات، توسيع حضورها من خلال افتتاح صالة عرض جديدة في شارع الشيخ زايد في دبي، وتجسد هذه الخطوة التزام العلامة التجارية بتعزيز نموها في المنطقة، مقدمة تجربة متميزة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والفخامة في عالم السيارات.
شهد الحدث الذي أقيم بهذه المناسبة في 25 سبتمبر حضور عدد من الشخصيات البارزة من شيري ومجموعة عبد الواحد الرستماني، من بينهم زانغ غويبنغ، رئيس شركة شيري الدولية، وزاهر صباغ، مدير شيري الإمارات، إلى جانب عدد من الضيوف المرموقين. يُعد هذا الافتتاح خطوة هامة في استراتيجية توسع شيري الإمارات، ما يرسخ التزامها بتلبية الطلب المتزايد على سياراتها في المنطقة.
وعلق زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: "تعكس الصالة الجديدة نمو شراكتنا مع عبد الواحد الرستماني وتجسد رؤيتنا المشتركة في تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لعملائنا، نحن نتطلع إلى مستقبل شيري في الإمارات، وهذا الافتتاح يمثل الخطوة الأولى في خطة التوسع على مستوى الدولة".
وتقدم الصالة الجديدة أحدث مجموعة من طرازات شيري و تيجو، ما يمنح الزوار فرصة التعرف عن قرب على التكنولوجيا المبتكرة والراحة والتصميم المتميز للعلامة التجارية، كما تم تجهيز صالة العرض في دبي لتلبية احتياجات العملاء العصريين من خلال منشأة متكاملة الخدمات، ما يضمن تجربة فاخرة لملاك سيارات شيري.
ويسهم المشروع الأحدث لشيري الإمارات في تعزيز حضورها في السوق الإماراتية، ما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة السيارات والتزامها بالتميز ورضا العملاء.
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