سكرين تشيك تكشف عن حلول الأمان والهوية الذكية الجديدة خلال "إنترسك السعودية" 2024

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) 03 أكتوبر 2024
شاركت شركة "سكرين تشيك" ScreenCheck، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة سينتينا" والمزود الرائد لحلول الأمان والتحقق من الهوية ، في معرض "إنترسك السعودية" 2024. وحظيت المشاركة باهتمامٍ كبير، حيث كشفت الشركة خلالها عن أحدث تقنيات التحكم في الوصول، والتي تضمن أعلى مستويات حماية الخصوصية. وعرضت الشركة أيضاً وحدات تحكم متقدمة طورتها (IDtech)، تلبي أعلى معايير الأمن السيبراني وتمتثل لتوجيه El-J NIS2، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للحلول الأمنية الذكية في دفع النمو في القطاعات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف هذه الابتكارات المتطورة إلى تعزيز الأمن وحماية الخصوصية الشخصية ومنع الوصول غير المصرح به، لإرساء معايير جديدة لحلول حماية البيانات والمراقبة ونظم تحديد الهوية البيومترية في جميع أنحاء المنطقة، بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030".
وعُقِدَت النسخة السادسة من معرض "إنترسك السعودية" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بإشراف من وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا الحدث أكبر وأهم معرض ومؤتمر في المملكة لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. وحرصت شركة "سكرين تشيك" على الاستفادة من هذه الفرصة المميزة لعرض حلولها الشاملة، مما يعزز مكانتها في السوق ويدعم التزام "مجموعة سينتينا" بتقديم حلول تعزز السلامة والأمن وتحقق الرفاهية لأفراد المجتمع.
وعملت الشركة، استجابة للطلب المتزايد على حلول الأمن والهوية في منطقة الشرق الأوسط، على تطوير نظم مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحكم في الوصول، وتحليلات الفيديو وحلول إدارة مقرات العمل، والتتبع بالاعتماد على إنترنت الأشياء، والتي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في المنطقة.
وقال فيصل محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكرين تشيك": "نحرص في «سكرين تشيك» على ترسيخ مكانتنا الريادية في المنطقة وخارجها، من خلال الحلول الأمنية الذكية الرائدة والكفيلة بمعالجة التحديات الأمنية المتصاعدة في عالم اليوم. وبصفتنا إحدى أولى الشركات في المنطقة التي تقدم حلولاً للتحكم الكامل في الوصول الى السحابة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، نفخر بتطوير حلول تركز على الخصوصية والأمن. وتعكس مشاركتنا في معرض «إنترسك السعودية 2024» التزامنا بدعم القطاعات من خلال حلول عالمية المستوى، مع الحفاظ على التوازن بين معايير الحماية والخصوصية وراحة المستخدم."
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الأمنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 908.30 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2029 وأن يتوسع سوق الأمن التجاري في منطقة الشرق الأوسط ليسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8 في المائة بحلول العام 2027، مدفوعاً بعوامل عديدة مثل ارتفاع الطلب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديث البنية التحتية وتنامي السياحة وتوسيع الأعمال والمتطلبات التنظيمية للأنظمة الأمنية.
وأضاف محمد: "تحرص دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على تبني أحدث التقنيات العالمية. وفي ضوء ذلك، نعمل على بناء شراكات مع العلامات التجارية العالمية الرائدة لتقديم حلول متقدمة ومصممة خصيصاً لهذه الأسواق. ويتجلى التأثير الكبير الذي تحدثه "سكرين تشيك" في المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، والتي تتنوع بين حلول التتبع الأرضية في أحد أكبر المساجد في المملكة العربية السعودية، إلى تجهيز مراكز بيانات ضخمة بأهم التقنيات لرصد الزوار والموظفين في الوقت الفعلي. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية في المنطقة."
وتواصل الشركة تطوير منتجات وحلول مبتكرة تلبي المتطلبات المتغيرة للصناعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والضيافة والشؤون الحكومية والتصنيع وغيرها، حيث تعمل الشركة على تلبية المتطلبات اللازمة لتطوير حلول تتبع دقيقة ومعايير أمنية فعالة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تسخير تقنيات الترددات الراديوية والذكاء الاصطناعي، لتضمن بذلك حلولاً مميزة للتحكم في الوصول وإدارة الأصول وحماية البيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن "سكرين تشيك" ستشارك أيضاً في معرض "سكيور" أفريقيا 2024 وملتقى الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية، حيث ستستعرض تقنياتها وتسلط الضوء على خططها التوسعية للأسواق الدولية، بالتوازي مع المضي قُدُماً في تطوير الحلول الأمنية وتقديم مساهمات فاعلة في هذا القطاع المتنامي.
MENAFN03102024003015015020ID1108742789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.