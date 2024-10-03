طيران الإمارات تشغّل طائرتها البوينج 777 المحدثة إلى الرياض

(MENAFN
- Emirates) دبي، 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: أعلنت طيران الإمارات اليوم عن وصول طائرتها المحدثة من طراز بوينج 777 إلى العاصمة السعودية، الرياض، ما يجعلها أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تستقبل مقصورتي درجة الأعمال الجديدة بالكامل والدرجة السياحية الممتازة.
وتشغل طيران الإمارات الطائرة المحدثة يومياً إلى الرياض عبر الرحلتين "ئي كيه 819" و"ئي كيه 820"، وتوفر طائرة البوينج 777 المحدثة ذات الدرجات الأربع، 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-4-2 وتتميز بمقاعد واسعة مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات لتوفر مزيداً من الراحة ومساحة تمديد أوسع للقدمين، مما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه. فيما تتميز مقصورة درجة الأعمال الجديدة بمقاعد فسيحة وخصوصية أكبر وأعلى درجات الراحة، مع 38 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة تماماً، وبتوزيع 1-2-1يوفر لكل مسافر إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وتم تزويد كل مقعد بميني بار شخصي، وطاولة لتناول الطعام أو العمل، ومنافذ شحن متعددة للأجهزة الشخصية وغيرها من المميزات.
وتضم مقصورة الدرجة الأولى ستة أجنحة توفر أرقى مستويات الرفاهية، فيما تضم مقصورة الدرجة السياحية المحدثة 256 مقعداً مريحاً مجهزة بمساند رأس جلدية يمكن تعديلها للحصول على الدعم الأمثل للرأس وتوفير أكبر قدر من الراحة.
وتعتزم طيران الإمارات تقديم الدرجة السياحية الممتازة إلى 27 مدينة حول العالم بما فيها دبي بحلول نهاية عام 2024 عبر 48 طائرة من طرازات البوينج 777 والإيرباص A380 والإيرباص A350.
MENAFN03102024005179011711ID1108742786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.