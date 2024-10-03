خدمة طيران الإمارات تعود إلى نيجريا برحلة يومية

(MENAFN
- Emirates) دبي، 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: استأنفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها إلى العاصمة النيجرية لاغوس، برحلة يومية.
وكان على متن الرحلة وفداً رسمياً من طيران الإمارات برئاسة عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وديفيد بروز، نائب رئيس أول لشؤون السياسية الجوية وصناعة الطيران؛ وسامي عقيل عبد الله، نائب رئيس أول لخدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال، ومن الجانب النيجيري معالي فيستوس كيامو، وزير الطيران وتطوير الفضاء في جمهورية نيجيريا؛ وسعادة زيان إبراهيم، القنصل العام لجمهورية نيجيريا الإتحادية في دبي والإمارات الشمالية؛ وأديوالي بابتوندي أوولسي، رئيس ديوان القنصلية العامة النيجيرية.
واحتفلت طيران الإمارات بالخدمة الجديدة بفعالية حصرية لكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وممثلين رسميين لهيئة الطيران المدني وهيئة المطارات الاتحادية في نيجريا والجمارك والشرطة والقوات الجوية، إلى جانب الشركاء التجاريين والعملاء من الشركات.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء باستئناف عملياتنا إلى لاغوس، وإعادة ربط المسافرين بسلاسة إلى دبي وعبرها، ونتطلع إلى تقديم تجربة سفر عالمية المستوى للعملاء على الأرض وفي الأجواء".
وأضاف: "نود أن نشكر السلطات النيجيرية، بما في ذلك وزارة الطيران المدني وتطوير الفضاء والهيئة الاتحادية للمطارات، وكذلك سعادة سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في نيجيريا وسعادة الدكتور عبد الله المندوس، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في لاغوس، لدعمهم في تسهيل عودة عملياتنا إلى لاغوس، ونحن ملتزمون بجعل هذا المسار ناجحاً ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز نمو صناعة الطيران النيجيرية وتقديم المزيد من الخيارات والاتصال للمسافرين والشركات إلى الوجهات الرئيسية عبر شبكة وجهاتنا".
وقال معالي فستوس كيامو، وزير الطيران وتطوير الفضاء في نيجيريا: "يسعدنا أن نرحب بعودة رحلات طيران الإمارات إلى نيجيريا. تعتبر الناقلة علامة تجارية عالمية، فيما تعد نيجيريا، الدولة الأفريقية الأكثر سكاناً، هي الوجهة الموثوقة لجميع شركات الطيران الكبرى في العالم. لذا، فإن هذه العلاقة ذات منفعة متبادلة للطرفين، ونتطلع إلى سنوات عديدة من العمليات السلسة على هذا المسار".
وتغادر رحلة طيران الإمارات اليومية "ئي كيه 783" من مطار دبي في الساعة 9:45 صباحاً لتصل إلى لاغوس في الساعة 15:20 عصراً؛ أما رحلة العودة "ئي كيه 784" فتغادر لاغوس في الساعة 17:30 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ولاغوس).
ويتميز موعد الرحلة اليومية إلى لاغوس بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة إلى ومن العديد من الوجهات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأقصى والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل عمليات السفر بغرض العمل أو الترفيه من وإلى نيجريا.
تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات ونيجيريا
مع استئناف العمليات إلى لاغوس، توفر طيران الإمارات اتصالاً سلساً بأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا، مما يسهل التجارة العالمية ويعزز العلاقات التجارية، بما يتماشى مع العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا.
وستدعم الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، الشركات النيجيرية عبر توفير سعة شحن تصل إلى 300 طن أسبوعياً من وإلى لاغوس، عبر أسواق رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهونج كونج والبحرين وغيرها. ومن المتوقع أن تستورد نيجيريا من الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والهند وهونج كونج، منتجات وسلع مثل البضائع العامة والأدوية والإلكترونيات.
وتشمل الصادرات الرئيسية المتوقعة من نيجريا جوز الكولا والأطعمة والمشروبات ومواد التوصيل العاجلة عبر مركز الناقلة المتطور في دبي، بسرعة وكفاءة وموثوقية عبر مجموعة المنتجات المتخصصة متعددة القطاعات في الناقلة.
منتجات ووسائل راحة متميزة في جميع الدرجات
وتخدم طيران الإمارات رحلة لاغوس بطائرة بوينج 777-ER300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وتوفر 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و304 مقعد في الدرجة السياحية، مع المزيد من وسائل الراحة في جميع الدرجات. وتعد طيران الإمارات واحدة من ناقلتين فقط تقدمان الدرجة الأولى من وإلى لاغوس، حيث توفر تجربة لا مثيل لها مع لمسات فاخرة، ومجموعة مختارة من الأطباق والمشروبات الفاخرة، وواحدة من أكبر الشاشات في الأجواء، فيما يستمتع العملاء بالراحة والخصوصية.
كما يستمتع العملاء أيضاً بخدمات الناقلة الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة عبر جميع الدرجات على متن الطائرة، مع أطباق مستوحاة إقليمياً والمحضرة من قبل نخبة الطهاة ومجموعة من المشروبات المتميزة إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتيح الوصول إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي حسب الطلب والذي يتضمن 23 فيلماً ومسلسلاً نيجيرياً.
ولدعم السفر إلى دبي وما بعدها، ستسهم طيران الإمارات أيضاً في تسهيل طلبات الحصول على تأشيرة لدبي لمدة 48 ساعة و96 ساعة للمسافرين من نيجيريا، وهو عرض حصري للناقلة.
واحتفالاً باستئناف الخدمة، أعاد برنامج الولاء الحائز جوائز سكاي واردز لطيران الإمارات مستويات العضوية السابقة لأعضاء البرنامج في نيجريا لضمان استمرار المزايا المكتسبة.
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