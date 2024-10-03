سكاي واردز طيران الإمارات وبنك "إتش إس بي سي" يطلقان بطاقة ائتمانية مشتركة جديدة

(MENAFN
- Emirates) دبي، 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: وقّع برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" اتفاقية شراكة مع بنك "إتش إي بي سي الشرق الأوسط" لإطلاق بطاقات ائتمانية جديدة تحمل علامة تجارية مشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تتوفر بطاقة "سكاي واردز طيران الإمارات من بنك إتش إس بي سي" الائتمانية في فئتين هما "سيغنتشر"، و"إنفنيت"، حيث ستتاح الفرصة لأكثر من 2.3 مليون عضو في دولة الإمارات، لكسب المزيد من أميال سكاي واردز عند الإنفاق على السفر وأسلوب الحياة والإنفاق اليومي، إلى جانب التمتع بتجارب وميزات فريدة تعزز نمط حياتهم في جميع أنحاء العالم. ولن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة على بطاقات "إتس إس بي سي" الائتمانية طوال مدة سريان البطاقة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والسير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات وبنك "إتش إس بي سي".
وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "تشتهر طيران الإمارات بتقديم خدمات ومنتجات نوعية ذات قيمة متميزة لمسافريها، ويشكل إطلاق بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك "إتش إس بي سي" امتداداً لهذا النهج، ونحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع واحدة من أكبر العلامات المصرفية في العالم، وباعتبارنا مؤسستين عالميتين راسختين نتطلع إلى الارتقاء بتجربة أعضاء برنامج سكاي واردز في دولة الإمارات من خلال هذه البطاقة الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة".
و ستوفر بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك "إتش إس بي سي" للعملاء فرصة رائعة لتعزيز مكاسبهم من الأميال مقابل مختلف نفقاتهم اليومية، واستبدال هذه الأميال بتذاكر سفر مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة، وترقية تذاكر سفرهم، والحصول على تذاكر لحضور أشهر الأحداث الرياضية العالمية، والعديد من المزايا الحصرية الأخرى.
وبدوره، قال دينيش شارما، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك "إتش إس بي سي": رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة رائدة للسفر ونمط الحياة، كما أن تنامي مكانتها كمركز عالمي جعل منها نقطة جذب للكفاءات من جميع أنحاء العالم. ويمتاز عملاء "إتش إس بي سي" بكونهم أفراد مهنيون يعشقون السفر ويتمتعون بطموحات دولية، ولهذا فإنهم سيستفيدون بالتأكيد من شراكتنا الجديدة مع برنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات وفلاي دبي والحائز جوائز دولية رفيعة. إذ تتيح بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك "إتش إس بي سي" لعملائنا التمتع بكافة مزايا نمط الحياة والسفر في دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم، والاستفادة من رحلاتهم الدولية، ونفخر في "إتش إس بي سي" بالمشاركة في إطلاق هذه البطاقة".
سكاي واردز طيران الإمارات إنفنيت من بنك "إتش إس بي سي"
تقدم بطاقة سكاي واردز طيران الإمارات إنفنيت من بنك "إتش إس بي سي" الائتمانية، لحامليها ميزة الحصول على عضوية الفئة الفضية في برنامج سكاي واردز مجاناً طوال فترة صلاحية البطاقة. كما تشمل المزايا الأخرى كلاً من:
الحصول على 20,000 ميل سكاي واردز، كمكافأة عند التسجيل وسداد الرسم السنوي.
الحصول على 30,000 ميل سكاي واردز كمكافأة ترحيبية بعد إنفاق 50,000 درهم كحد أدنى في غضون 60 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة.
لن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة على هذه البطاقة طوال مدة صلاحية البطاقة.
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سكاي واردز طيران الإمارات سيغنتشر من بنك "إتش إس بي سي"
تقدم بطاقة سكاي واردز طيران الإمارات سيغنتشر من بنك "إتش إس بي سي" الائتمانية لحامليها مجموعة المزايا التالية:
الحصول على 10,000 ميل سكاي واردز كمكافأة لدى التسجيل وسداد الرسم السنوي.
الحصول على 10,000 ميل سكاي واردز كمكافأة ترحيبية والارتقاء السريع إلى عضوية الفئة الفضية عند إنفاق 30,000 درهم كحد أدنى في غضون 60 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة.
إمكانية تجديد عضوية الفئة الفضية في برنامج سكاي واردز إذا تجاوز الإنفاق السنوي بالبطاقة 180 ألف درهم، ويجب إنفاق 10 آلاف درهم على الأقل في طيران الإمارات.
لن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة طوال فترة صلاحية البطاقة.
فرصة الوصول إلى عروض حصرية في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال تطبيق HSBC Entertainer
الحصول على اشتراك مجاني في Careem+
الحصول على خصومات في منصة أمازون ودور سينما مختارة في جميع أنحاء الإمارات.
التمتع بخصومات على رسوم التجوال الدولي مع Airalo إلى جانب تأمين سفر مجاني.
دخول مجاني حتى 12 مرة في صالات المطارات حول العالم من خلال تطبيق Visa Airport companion
التمتع بخصومات على خدمات الكونسيرج وكذلك في booking. com وAgoda وإلى جانب التمتع بحماية على المشتريات.
اكتشفوا عالماً من المكافآت مع سكاي واردز طيران الإمارات
يتجاوز عدد أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين 33 مليون عضو حول العالم. ويحظى الأعضاء بفرصة اكتساب واستبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر السفر مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة، وترقية درجة السفر، وبطاقات الهدايا، وباقات العطلات، ومنتجات السوق الحرة، والإقامات الفندقية والتجارب الحصرية الاستثنائية.
ويمكن لحاملي بطاقة سكاي واردز طيران الإمارات من بنك إتش إس بي سي أيضاً تسريع اكتسابهم لأميال سكاي واردز من خلال الإنفاق باستخدام بطاقاتهم عبر مجموعة متنوعة من الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركاء نمط الحياة مثل دبي مول وسكاي واردز مايلز مول، وسكاي واردز إيفريداي، وفنادق سكاي واردز طيران الإمارات.
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