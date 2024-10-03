مجموعة عيسى صالح القرق تتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز"

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 سبتمبر 2024: أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، عن تعاونها مع مجموعة عيسى صالح القرق ، إحدى أكبر الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في رحلة التحول التي تقوم بها المجموعة لإعادة صياغة مستقبلها وتمهد الطريق للابتكار القائم على السحابية لتوفير بنية تحتية تقنية حديثة منخفضة التكاليف و قابلة للتوسع و عالية الأداء ، و التي تقدم تجربة فريدة للعملاء.
تُمكِّن سحابة أمازون ويب سيرفيسز مجموعة عيسى صالح القرق من تحديث و تحويل أعمالها الحيوية ، مع الإستفادة من قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز لفتح آفاق جديدة. حيث ساهمت عملية الإنتقال إلى السحابة في تبسيط العمليات التجارية للمجموعة و خفض تكاليف التشغيل و البنية التحتية ، مما يضع المجموعة في موقع أفضل نحو مستقبل أكثر إزدهاراً.
و قال عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق " كجزء من مسيرتنا نحو التحول الرقمي، قررنا الدخول في شراكة مع أمازون ويب سيرفيسز . إن هذا التحول الإستراتيجي من شأنه أن يعيد تشكيل نهجنا التشغيلي من خلال تعزيز الأمن و القابلية للتوسع ، و تحقيق مرونة أكبر في الأنظمة".
من جانبه قال ياسر حسن، مدير عام أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تُظهر تعاوننا مع مجموعة عيسى صالح القرق كيف يمكن لقوة أمازون ويب سيرفيسز أن تعزز التحول الرقمي، فمن خلال الانتقال إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز، لا تقوم مجموعة عيسى صالح القرق فقط بتبسيط بنيتها التحتية ، بل تفتح أيضًا آفاقاً جديدة للابتكار. ستمكّن مجموعة خدمات أمازون ويب سيرفيسز، بما في ذلك تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي، المجموعة من التوسع بسلاسة وتقديم رؤى بيانات متطورة ، مما سيسهم بدوره في تحسين تجارب العملاء."
مجموعة عيسى صالح القرق هي مجموعة متنوعة المجالات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تضم في محفظتها مجموعة قطاعات مختلفة تشمل التجزئة و البناء و الصناعة و العقارات . و مع تاريخيها الحافل في تعزيز النمو عبر مختلف القطاعات ، تواصل المجموعة الإبتكار و الريادة مستفيدةً من أحدث التقنيات لتقديم قيمة فريدة لعملائها و للشركاء. و مع إستمرار مجموعة عيسى صالح القرق في تنويع أعمالها و الإرتقاء بتجارب عملائها من خلال محفظتها الغنية بالعلامات التجارية ، سيكون للتوسع و الأمن و الخدمات التي تقدمها سحابة أمازون ويب سيرفيسز دور كبير في دفع عملية التحول.
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