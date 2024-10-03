ألعاب جديدة تدعم تقنية DLSS وتحديثات لتعريفات Game Ready Driver ونسخة جديدة من تطبيق انفيديا التجريبي

(MENAFN
- OAK Consulting)
ألعاب جديدة تدعم تقنية DLSS هذا الأسبوع مع تقنيات RTX المختلفة، بالإضافة الى إطلاق نسخة جديدة من تعريفات Game Ready Driver وتحديث جديد لتطبيق NVIDIA التجريبي لتحسين تجربة اللاعبين أكثر فأكثر، لنستمر بالحديث عن الجديد في عالم انفيديا.
الآن أكثر من 600 لعبة وتطبيق يدعمون تقنيات RTX مع زيادة هذا العدد بشكل أسبوعي بدمج تقنيات NVIDIA DLSS وNVIDIA Reflex وتقنيات تتبع الأشعة المتقدمة حيث يتم إطلاق والإعلان عن ألعاب جديدة، هذا الأسبوع وحده لدينا به 5 ألعاب تدعم تقنيات RTX الجديدة.
لعبة THRONE AND LIBERTY -وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت- لعبة تقع أحداثها في المساحة الواسعة لعالم Solisium، اللاعبون يجب عليهم اتخاذ قرارات استراتيجية في هذه اللعبة للبقاء على قيد الحياة، بينما تلعب ظروف الطقس والوقت ووجود لاعبين آخرين على مواجهة الطبيعة وساحات اللاعبين، اللعبة صدرت بالفعل في كوريا وتُطلق حول العالم في يوم الأول من أكتوبر ومن اليوم الأول للإطلاق في كوريا يمكن للاعبي GeForce RTX زيادة قوة اللعبة باستخدام NVIDIA DLSS 3 ومضاعفة الأداء بمتوسط 2.6 مرة على دقة 4K بأقصى إعدادات.
تم إعادة بناء لعبة Until Dawn لعبة الرعب الكلاسيكية من جديد لأجهزة الكمبيوتر باستخدام Unreal Engine 5 وذلك ليعيش اللاعبون تجربة مواجهة خوفهم من جديد ومن الصفر، هذه اللعبة تتيح للاعبين تحسين الرؤية بها باستخدام تتبع الأشعة الموجود في الإنعكاسات والأضواء المحيطة، ان كنت تلعب اللعبة على كروت شاشة GeForce RTX 40 فيمكن ان تفعل تقنية NVIDIA DLSS Frame Generation وNVIDIA DLSS Super Resolution لتسريع أداء اللعبة وجعل تجربة اللعب أكثر استقرارًَا عندما تصدر اللعبة يوم الرابع من أكتوبر.
يمكن للاعبين الإنضمام الى نخبة قوات المشاة، طليعة حراس الفضاء، ومحاربة الحشرة العملاقة Menace والفوز من أجل الإنسانية، وذلك في لعبة Starship Troopers: Extermination، اللعبة التي تلعبها من منظور الشخص الأول مكونة من 16 لاعب مختلف يتعاونون معًا في مهمتهم، لعبة تطلقها صناعات Offworld يوم 11 أكتوبر وعندما تلعبها على كروت شاشة NVIDIA GeForce RTX 40 لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب يمكنك تفعيل NVIDIA DLSS 3 مع توليد الإطارات وSuper Resolution لمساعدة اللاعبون في معركتهم ضد هذه الحشرة.
The Axis Unseen لعبة رعب قوية من شركة Just Purkey Games، تدعو اللاعبين الى صيد وحوش رهيبة من عالم الكوابيس من العادات الشعبية القديمة، في لعبة مفتوحة العالم وغريبة للغاية، يمكن للاعبين اكتشاف ما الذي حدث للصيادين الذين سبقوهم في رحلة الصيد والأسرار التي كشفوها عن طريق فحص مذكراتهم ورسوماتهم، لعبة The Axis Unseen تُطلق يوم 22 أكتوبر مع دعم NVIDIA DLSS 3 من اليوم الأول مع دعم توليد الإطارات، يمكن للاعبين تحميل نسخة Demo من على متجر Steam لإلقاء نظرة أولية على اللعبة..
أطلقت شركة Pirahna Games لعبة جديدة باسم MechWarrior 5: Clans تسمح للاعبين بتجربة دور جديد كطيار حديث التخرج من برنامج Smoke Jaguar للطلاب العسكريين والدخول لقلب غزو العشيرة للدائرة الداخلية للقيادة ضمن عملية عسكرية تُسمى Revival، كون هذه أول لعبة محاربين ميكانيكيين مبنية على فكرة العشائر منذ 3 عقود تقريبًا فهي تجمع بين الرواية الآسرة مع الشخصيات المُصممة بشكل مميز، والمعضلات الأخلاقية، هذه اللعبة وصلت الى ذروتها في تجربة اللعب الدينيماكية والتي تتأقلم وحدها على أسلوب لعبك والتي تم تحسينها عن طريق أنظمة MechaLab وHeadpoint وOmniPod وتنطلق يوم 17 أكتوبر، ستدعم اللعبة من اليوم الأول تقنيات NVIDIA Reflex وDLSS 3 مع Super Resolution وتوليد الإطارات.
بينما هناك ألعاب جديدة تصدر يأتي تطبيق NVIDIA الرفيق الضروري لكل لاعبي وصانعي المحتوى الذين يستعملون كروت NVIDIA في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وفي أجهزة اللابتوب الخاصة بهم يوم الاول من أكتوبر، هذا التحديث الجديد المتوفر الآن من خلال التطبيق ومن خلال موقع NVIDIA لتقديم تحسينات أفضل على النسخة التجريبية من التطبيق، مع إضافة دعم G-Sync وإمكانية العودة لتعريفات أقدم ودعم RTX وHDR على أكثر من شاشة في نفس اللحظة بمجرد تفعيل آخر نسخ تعريفات Game Ready Driver من NVIDIA، سواء كنت محب للألعاب او صانع محتوى محترف يُبسط عليك تطبيق انفيديا هذه العملية، وذلك عن طريق ابقاء جهازك على آخر تحديث من تعريفات GeForce Game Ready وNVIDIA Studio drivers ويسمح بالوصول السريع لتطبيقات NVIDIA مثل GeForce NOW وNVIDIA Broadcast ويسمح للاعبين بضبط خيارات كروت الشاشة الخاصة بهم وتسجيل أوقاتهم في اللعب ومراقبة أداء جهازهم أثناء ذلك عن طريق شاشة صغيرة تظهر فوق اللعبة وأيضًا تحسين الألعاب عن طريق تقنية HDR والفلاتر المختلفة.
آخر نسخة من تعريفات GeForce Game Ready Driver تسمح بتشغيل تقنية RTX HDR على أكثر من شاشة بآخر تحديث من تطبيق NVIDIA التجريبي مما يجعل اللاعبين جاهزين لألعاب MechWarrior 5: Clans وStarship Troopers: Extermination وTHRONE AND LIBERTY حمل نسخة GeForce Game Ready 565.90 WHQL driver عن طريق تطبيق GeForce Experience او تطبيق NVIDIA التجريبي او GeForceالآن
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