’كاترهام‘ ترحّب بانضمام ’ياماها موتور‘ إليها ضمن المرحلة التالية من تطوير سيارتها الرياضية الكوبيه الكهربائية

(MENAFN
- Performance Communications) الأربعاء، 2 أكتوبر 2024: أعلنت ’كاترهام‘ (Caterham) أن ’ياماها موتور‘ (Yamaha Motor)، شركة التصنيع اليابانية العريقة في قطاع التنقُّل، قد انضمّت إليها كشريك تطوير لسيارتها الرياضية الكوبيه الكهربائية الجديدة كلّياً والمعروفة باسم Project V. ضمن هذا السياق، سوف تقوم ’ياماها‘ بتوفير محورها الإلكتروني الأحدث والمتطوّر جداً إلى هذا الطراز النموذجي.
وبعد عام على الكشف الأوّلي عن التصميم النموذجي خلال ’مهرجان غودوود للسرعة‘ (Goodwood Festival of Speed)، وعرضه لاحقاً في فعالية ’صالون طوكيو للسيارات‘ (Tokyo Auto Salon)، تنتقل الشركة الآن إلى المرحلة التالية من خططها لتوفير السيارة في الأسواق وبدء الإنتاج التجاري.
ستتميّز Project V بنظام توليد حركة كهربائي مدمَج خفيف الوزن من تطوير ’ياماها‘، مع الالتزام بسِمات ’كاترهام‘ المتوارَثة فيما يتعلّق بخفّة الوزن والبساطة ومتعة القيادة. إضافة لهذا، ستقوم ’ياماها‘ أيضاً بوضع تقنياتها وخبراتها في مجال التحكُّم بحركة السيارة بخدمة هذا المشروع.
يجري تطوير الطراز النموذجي بواسطة ’طوكيو للأبحاث والتطوير‘ (TOKYO R&D) الهندسية المتخصِّصة، والتي تتمتّع بسجلّ حافل في تطوير نماذج رئيسية مع تفويض من مصنِّعي التجهيزات الأصلية (OEM) والمركبات الإنتاجية. ومن المقرَّر أن يتم إنجاز العمل بالسيارة مع حلول منتصف 2025.
الجدير ذكره أنه يتم تطوير سيارة Project V تحت علامة ’كاترهام‘ التجارية، وهي جزء من ’ڤي تي القابضة‘ (VT Holdings) ومقرّها في ناغويا اليابانية.
ويُشار إلى أن التعاون مع ’ياماها‘ لن يساهم فقط بتوفير نظام توليد حركة يتوافق مع توقّعات ما يجب أن تكون عليه سيارة ’كاترهام‘ جديدة كلّياً، بل هو يسرّع أيضاً عملية جلب سيارة Project V إلى السوق.
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