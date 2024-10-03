منتدى المواطن العالمي يطلق قمة "مستقبل الثروة" لبناء إرث للأجيال القادمة

(MENAFN
- Tales & Heads) رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة - 02 أكتوبر 2024: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، يسر منتدى المواطن العالمي الإعلان عن الفصل الثالث من ثلاثية تأثير الفراشة- مستقبل الثروة.
وسينطلق منتدى المواطن العالمي الحصري بالمكاتب العائلية بتنظيم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبالتعاون مع شركة "بريستل آند بارتنر" (Prestel & Partner) الرائدة عالمياً في مؤتمرات ومنتديات المكاتب العائلية، يومي 4 و 5 ديسمبر 2024 في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، حيث سيتم توجيه الدعوة لشخصيات محددة فقط للمشاركة. وسيجتمع نخبة من خبراء التنقل والمكاتب العائلية المشهورة لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تحققها المواطنة العالمية في تخطيط الثروات للأجيال القادمة.
يحتفل منتدى المواطن العالمي الآن بمرور عشر سنوات على انطلاق أول دورة له، ويتميز بعلاقاته القوية والمتنوعة مع حكومات الدول، والشخصيات الشهيرة، والمفكرين البارزين في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لرواد الأعمال التواصل مع صانعي القرار. وقد شمل الحضور في المنتديات السابقة رؤساء وزراء سانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس. كما يشارك مسؤولون حكوميون من دول عدة بشكل منتظم لتبادل الأفكار والرؤى.
ومن بين أبرز الضيوف والمتحدثين في دوراته الماضية: الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق خوسيه مانويل باروسو، والممثل والمخرج روبرت دي نيرو، والرياضية الأولمبية والناشطة يسرى مارديني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر بول بولمان، والخبير الاقتصادي الشهير نورييل روبيني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا.
وتعتبر بريستل آند بارتنر شركة رائدة في تنظيم المنتديات الخاصة بالمكاتب العائلية، حيث تدير فعاليات حول العالم تجمع بين المكاتب العائلية، ومالكي الثروات، وشركاء مختارين لبناء أفكار لإدارة المحفظة بشكل مستدام وقابل للتوسع. وتنظم بريستل آند بارتنر على مدار العام، منتديات في مدن مختلفة حول العالم. وستقدم خبرتها التي تمتد لمدة 15 عاماً لضمان أن يحقق "مستقبل الثروة" حلولاً دائمة للمشاركين.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "في ضوء استضافة رأس الخيمة لثلاث قمم ناجحة على التوالي، نتطلع إلى استضافة هذه الدورة الخاصة من منتدى المواطن العالمي. تضع إمارة رأس الخيمة القيم البيئية والاقتصادية والمجتمعية في صميم استراتيجيتها الاستثمارية والتنموية. ويتيح هذا المنتدى لرواد الأعمال الفرصة لاكتساب رؤى جديدة، والاستثمار في الإمارة، والمساهمة في تشكيل إرث دائم للمستقبل".
وقال أرماند أرتون، مؤسس ورئيس منتدى المواطن العالمي: "إن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي الحرية لإطلاق مهاراتهم ومواهبهم في بيئة تمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ومن خلال القوة المحفزة للمواطنة العالمية، يمكننا أن نمنح الجيل القادم هذه الحرية، ونمكنهم من تحقيق أشياء بالكاد نحلم بها".
وأضاف أرتون: "يمثل هذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لبناء حراك دائم بين الأجيال. وعلى مدار يومين، سيشارك في المنتدى نخبة من المفكرين المبدعين والقادة العالميين وصانعي الثروات المحركة للسوق. ونحن متشوقون لرؤية الحلول التي ستسفر عنها هذه القوة الإبداعية".
وقالت كاتيا مولهايم، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: "تتزايد أهمية التنقل العالمي في تخطيط الثروات للأجيال، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مختلفة، ويقلل من المخاطر، ويضمن الحفاظ على الثروات عبر الحدود. ومن خلال اعتماد التنقل، تكتسب العائلات مرونة في تنويع استثماراتها ونمو أعمالها، والحفاظ على إرثها في عالم متغير بسرعة".
من جهته، قال توبياس بريستل، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: "نحن سعداء بالتعاون مع منتدى المواطن العالمي لتنظيم هذا الحدث، ونتطلع إلى سلسلة مثيرة من الندوات والمحادثات والأفكار التي ستعيد رسم خريطة تخطيط الثروات عبر الأجيال."
MENAFN03102024006689014967ID1108742715