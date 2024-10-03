صندوق التنمية السياحي يواصل جولته حول المملكة لفتح آفاق استثمارات واعدة في سياحة الأحساء

(MENAFN
- Weber Shandwick) الأحساء، 2 أكتوبر 2024: اختتم وفد الفريق التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، الممكن الوطني للقطاع السياحي، زيارته لمحافظة الأحساء وذلك ضمن سلسلة زياراته لعدد من مناطق ومحافظات المملكة، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال. وجاءت هذه الزيارة انطلاقاً من دور الصندوق في تعزيز الاستثمار في المشاريع السياحية وبناء علاقات قوية مع قادة الأعمال والمستثمرين في القطاع.
في مطلع الزيارة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير الأحساء، القيادات التنفيذية في الصندوق حيث تناول اللقاء الجهود المبذولة بين الصندوق والمحافظة والهيئة لتمكين القطاع الخاص في المشاريع السياحية، وبحث فرص التعاون الهادفة لتطوير القطاع السياحي في الأحساء.
وبعد اللقاء، وصف سمو المحافظ هذه الزيارة بقولة: "تتمتع الأحساء بتراث ثقافي وتاريخي غني، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وهو ما يجعلها وجهة سياحية واعدة" وأضاف: "أن الشراكة بين صندوق التنمية السياحي مع المحافظة وهيئة تطوير الأحساء، تعتبر جوهرية لتحقيق النجاح والاستدامة للمشاريع السياحية في المحافظة، ومن خلال التنسيق المشترك يمكننا توجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات القيمة العالية وتعزيز الدعم المالي والفني للمستثمرين في القطاع السياحي."
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: "تأتي زيارة صندوق التنمية السياحي إلى محافظة الأحساء في إطار جولتنا حول المملكة للتأكيد على التزامنا بتعزيز فرص الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الحلول التي تمكّن القطاع الخاص ورواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في المحافظة." وأضاف: "نؤمن بأن الأحساء تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة تجعلها وجهة جاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في المحافظة وهيئة تطوير الأحساء والأمانة، وشركائنا في القطاع الخاص لتطوير مشاريع نوعية تُسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في واحة الأحساء."
وقد شملت زيارة القيادات التنفيذية لمحافظة الأحساء لقاء سعادة أمين الاحساء المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز بن صالح الموسى، حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في الأحساء، كما تم استعراض دور صندوق التنمية السياحي في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بجانب مناقشة فرص التعاون والتطوير لمشاريع سياحية مبتكرة تسهم في دعم نمو القطاع السياحي في الأحساء. وقد اختتم الصندوق زيارته بتنظيم "لقاء تنمية السياحة" بالشراكة مع غرفة الأحساء، استعرض فيه الفريق القيادي للصندوق الاستراتيجيات الممكنة للقطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي، وسلط الضوء على حلول الأعمال التي يقدمها الصندوق، وسبل تمكين المستثمرين لتحقيق نمو مستدام في القطاع السياحي في المحافظة.
الجدير بالذكر، أن المشاريع الممكنة من الصندوق في محافظة الأحساء قد بلغت 7 مشاريع، تجاوزت قيمتها ملياري ريال، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع بعد أكتمالها في توفير أكثر من 700 غرفة لزوار المحافظة. كما تأتي زيارة الأحساء ضمن جولة قيادات صندوق التنمية السياحي خلال هذا العام في سلسلة من الزيارات التي يعمل على تنظيمها الصندوق مع عدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة. هذه الجولة الهادفة إلى تفعيل دور الصندوق في دعم الاستثمار في القطاع السياحي، والتعريف ببرامجه ومبادراته التي تسعى لتمكين المستثمر وتحفيزه على خوض تجارب استثمارية واعدة، لدعم نمو القطاع السياحي وتحقيق اهدافه المستدامة في المملكة.
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