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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان مناورات بحرية مشتركة بالبحر الشرقي

10/3/2024 4:54:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 3 - 10 (كونا) -- اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس مناورات بحرية مشتركة في البحر الشرقي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية التابعة لسيؤول القول في بيان إن القوات البحرية من البلدين اختتمت المناورات التي استمرت يومين في المياه الواقعة قبالة (بوهانغ) التي تبعد حوالي 270 كيلو مترا جنوب شرق سيؤول بمشاركة أربع سفن بحرية بينها سفينة القوات البحرية الكورية (مارادو) والسفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (يو اس اس بوكسر).
وأشارت إلى أن السفينة (بوكسر) وهي من طراز (واسب) يمكنها حمل حوالي 40 طائرة بما في ذلك مقاتلات الشبح من طراز (اف-35 بي).
وأضافت أن السفينة (بوكسر) التي تزن 40500 طن شاركت في مناورات (سانغ يونغ) التي ضمت القوات البحرية وقوات مشاة البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
منا جانبه نقل البيان عن قائد السرب البرمائي 53 التابع للقوات البحرية الكورية الجنوبية كيم كيونغ-هو قوله "ستعمل القوتان البحريتان على تحسين قدرتنا على تنفيذ عمليات مشتركة وقابلية التشغيل البيني والرد بصرامة على أي شكل من أشكال الاستفزازات من العدو". (النهاية)

م ك / ط م ا




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