كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان مناورات بحرية مشتركة بالبحر الشرقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 3 - 10 (كونا) -- اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس مناورات بحرية مشتركة في البحر الشرقي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات البحرية التابعة لسيؤول القول في بيان إن القوات البحرية من البلدين اختتمت المناورات التي استمرت يومين في المياه الواقعة قبالة (بوهانغ) التي تبعد حوالي 270 كيلو مترا جنوب شرق سيؤول بمشاركة أربع سفن بحرية بينها سفينة القوات البحرية الكورية (مارادو) والسفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (يو اس اس بوكسر).
وأشارت إلى أن السفينة (بوكسر) وهي من طراز (واسب) يمكنها حمل حوالي 40 طائرة بما في ذلك مقاتلات الشبح من طراز (اف-35 بي).
وأضافت أن السفينة (بوكسر) التي تزن 40500 طن شاركت في مناورات (سانغ يونغ) التي ضمت القوات البحرية وقوات مشاة البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
منا جانبه نقل البيان عن قائد السرب البرمائي 53 التابع للقوات البحرية الكورية الجنوبية كيم كيونغ-هو قوله "ستعمل القوتان البحريتان على تحسين قدرتنا على تنفيذ عمليات مشتركة وقابلية التشغيل البيني والرد بصرامة على أي شكل من أشكال الاستفزازات من العدو". (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN03102024000071011013ID1108742418
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