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اتحاد (الجمعيات): المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن والتنسيق دائم بين الجهات المعنية تحسبا لأي طارئ

10/3/2024 4:54:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا اليوم الخميس ترشيح الاتحاد ليكون ضابط اتصال ومنسقا رسميا مع عدد من الجهات الحكومية تحسبا لأي حالة طوارئ بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الاتحاد اليوم الخميس عقب اجتماع الملا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لبحث آخر المستجدات بشأن كفاية المخرون السلعي والغذائي داخل مخازن الجمعيات التعاونية.
وقال الملا إن الاتحاد "سيكون ضابط اتصال بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الإطفاء العام للمتابعة المسبقة لتطورات الأزمات في المنطقة في حال وجود أي حدث طارئ".
وشدد على أنه ستتم تغطية جميع احتياجات الأفراد في جميع الأوقات إضافة إلى اتباع خطط واضحة تضمن سهولة التوصيل. (النهاية) م ك ع / ه ث

MENAFN03102024000071011013ID1108742413

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