اتحاد (الجمعيات): المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن والتنسيق دائم بين الجهات المعنية تحسبا لأي طارئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا اليوم الخميس ترشيح الاتحاد ليكون ضابط اتصال ومنسقا رسميا مع عدد من الجهات الحكومية تحسبا لأي حالة طوارئ بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الاتحاد اليوم الخميس عقب اجتماع الملا مع وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لبحث آخر المستجدات بشأن كفاية المخرون السلعي والغذائي داخل مخازن الجمعيات التعاونية.
وقال الملا إن الاتحاد "سيكون ضابط اتصال بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الإطفاء العام للمتابعة المسبقة لتطورات الأزمات في المنطقة في حال وجود أي حدث طارئ".
وشدد على أنه ستتم تغطية جميع احتياجات الأفراد في جميع الأوقات إضافة إلى اتباع خطط واضحة تضمن سهولة التوصيل. (النهاية) م ك ع / ه ث
MENAFN03102024000071011013ID1108742413
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