بمقاس 14 مترا وبـ8 موضوعات متسلسلة..لوحة تشكيلية للفنان إبراهيم شكرالله توثق العرس الكويتي قديما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله أحمدي (تحقيق مصور)
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- بالألوان الزيتية على قماش بمقاس 14 مترا سلط الفنان التشكيلي إبراهيم شكر الله الفرحة الكويتية والعرس الكويتي القديم من خلال ثمانية مواضيع مختلفة تروي مراحله بدءا بالخطبة ثم الدزة ومعاينة الدزة والملجة (عقد الزواج ووجود الشهود) وتجهيز العروس والعرس أو اليلوة وزفة المعرس والدار المعرس والعروس.
وهذه اللوحة من أكبر الأعمال الفنية التي تناولت تفاصيل العرس الكويتي القديم بأسلوب فني مغاير للأساليب المعتادة استطاع خلالها الفنان إبراهيم شكر الله دمج تلك المواضيع وبمختلف الأوقات من الليل والنهار والزوايا والأبعاد واختلاف العناصر ونقاط الإضاءات وتوظيف كل ما يتعلق بالبيئة الكويتية من أدوات وعناصر والصفات المعمارية للبيت الكويتي ليكون هذا العمل المميز والأول من نوعه توثيقا تاريخيا لأسلوب الحياة قديما ومراحل العرس الكويتي القديم. (النهاية) ع ا
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