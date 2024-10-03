بمقاس 14 مترا وبـ8 موضوعات متسلسلة..لوحة تشكيلية للفنان إبراهيم شكرالله توثق العرس الكويتي قديما

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله أحمدي (تحقيق مصور)

الكويت - 3 - 10 (كونا) -- بالألوان الزيتية على قماش بمقاس 14 مترا سلط التشكيلي إبراهيم شكر الله الفرحة الكويتية والعرس الكويتي القديم من خلال ثمانية مواضيع مختلفة تروي مراحله بدءا بالخطبة ثم الدزة ومعاينة الدزة والملجة (عقد الزواج ووجود الشهود) وتجهيز العروس والعرس أو اليلوة وزفة المعرس والدار المعرس والعروس.

وهذه اللوحة من أكبر الأعمال الفنية التي تناولت تفاصيل العرس الكويتي القديم بأسلوب فني مغاير للأساليب المعتادة استطاع خلالها الفنان إبراهيم شكر الله دمج تلك المواضيع وبمختلف الأوقات من الليل والنهار والزوايا والأبعاد واختلاف العناصر ونقاط الإضاءات وتوظيف كل ما يتعلق بالبيئة الكويتية من أدوات وعناصر والصفات المعمارية للبيت الكويتي ليكون هذا العمل المميز والأول من نوعه توثيقا تاريخيا لأسلوب الحياة قديما ومراحل العرس الكويتي القديم. (النهاية) ع ا