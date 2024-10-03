Thursday, 03 October 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمقاس 14 مترا وبـ8 موضوعات متسلسلة..لوحة تشكيلية للفنان إبراهيم شكرالله توثق العرس الكويتي قديما

10/3/2024 4:54:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله أحمدي (تحقيق مصور)

الكويت - 3 - 10 (كونا) -- بالألوان الزيتية على قماش بمقاس 14 مترا سلط الفنان التشكيلي إبراهيم شكر الله الفرحة الكويتية والعرس الكويتي القديم من خلال ثمانية مواضيع مختلفة تروي مراحله بدءا بالخطبة ثم الدزة ومعاينة الدزة والملجة (عقد الزواج ووجود الشهود) وتجهيز العروس والعرس أو اليلوة وزفة المعرس والدار المعرس والعروس.
وهذه اللوحة من أكبر الأعمال الفنية التي تناولت تفاصيل العرس الكويتي القديم بأسلوب فني مغاير للأساليب المعتادة استطاع خلالها الفنان إبراهيم شكر الله دمج تلك المواضيع وبمختلف الأوقات من الليل والنهار والزوايا والأبعاد واختلاف العناصر ونقاط الإضاءات وتوظيف كل ما يتعلق بالبيئة الكويتية من أدوات وعناصر والصفات المعمارية للبيت الكويتي ليكون هذا العمل المميز والأول من نوعه توثيقا تاريخيا لأسلوب الحياة قديما ومراحل العرس الكويتي القديم. (النهاية) ع ا

MENAFN03102024000071011013ID1108742412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث