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إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام حركة الطائرات المدنية

10/3/2024 4:54:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 3 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الخميس سماحها لشركات الطيران بإعادة تسيير الرحلات الجوية عبر المطارات في البلاد "بعد تقييم الظروف المناسبة وسلامة الطيران".
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح صحفي إنه "بعد تقييم الظروف المناسبة وسلامة الطيران وانتهاء القيود المفروضة تم السماح لشركات الطيران بتسيير رحلاتها عبر المطارات الإيرانية".
وأعلنت هيئة الطيران الإيرانية أمس الأربعاء إلغاء جميع رحلات الطيران في عموم البلاد حتى صباح الخميس "نظرا لظروف المنطقة وحفاظا على سلامة الرحلات".
يأتي ذلك بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني الأول من أمس الثلاثاء عشرات الصواريخ البالستية ضد أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

م و / م ج ب




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