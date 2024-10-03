إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام حركة الطائرات المدنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 3 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الخميس سماحها لشركات الطيران بإعادة تسيير الرحلات الجوية عبر المطارات في البلاد "بعد تقييم الظروف المناسبة وسلامة الطيران".
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح صحفي
إنه "بعد تقييم الظروف المناسبة وسلامة الطيران وانتهاء القيود المفروضة تم السماح لشركات الطيران بتسيير رحلاتها عبر المطارات الإيرانية".
وأعلنت هيئة الطيران الإيرانية أمس الأربعاء إلغاء جميع رحلات الطيران في عموم البلاد حتى صباح الخميس "نظرا لظروف المنطقة وحفاظا على سلامة الرحلات".
يأتي ذلك بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني الأول من أمس الثلاثاء عشرات الصواريخ البالستية ضد أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
م و / م ج ب
MENAFN03102024000071011013ID1108742411
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