الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 10 (كونا) - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا مع رياح شمالية غربية يومي غدا الجمعة وبعد غد السبت.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنحسر الرطوبة النسبية تدريجيا مساء اليوم الخميس ما يسمح بدخول رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهار غد وبعد غد مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون حارا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل وتقل نسبة الرطوبة تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس غدا نهارا يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأفاد بأن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)
ز ه ر/ ن و ف
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