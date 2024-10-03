الصناعة تطرح عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة للعطاء الواحد، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، والشعير الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.



واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.-(بترا)