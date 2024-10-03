أطباء: العنب الغامق أكثر فائدة للصحة

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا للأطباء، يجب عند الحديث عن العنب قبل كل شيء، الإشارة إلى أن العنب يحتوي على مادة الريسفيراتول، التي هي فلافونويد التي يشار إلى فوائدها في معظم الدراسات العلمية، لخصائصها العديدة النشطة بيولوجيا.



ويشير الباحثون. إلى أن التجارب التي أجريت على العنب، أظهرت أن مادة الريسفيراتول الموجودة في العنب، تطيل متوسط عمر الإنسان، وتمنع تطور الأورام الخبيثة. وأن نسبة هذه المادة تزداد في أنواع العنب السوداء، حيث كلما كان لون حبات العنب أغمق تكون نسبة هذه المادة فيها أعلى.



وبالإضافة إلى ذلك، يحسن العنب نوعية النوم وخاصة العنب الأسود لأنه يحتوي على نسبة جيدة من هرمون النوم "الميلاتونين" الذي يتحكم بالنوم ويمنع حدوث طفرات في الخلايا وزيادة الوزن. RT