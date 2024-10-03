الحمادين: نسعى إلى تحسين موارد الدولة

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

-تقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق القدرة على تدقيق العمل

-تعزيز الرقابة في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أكثر من غيرها

-تدقيق إستراتيجيات الوزارات وبرنامجها التنفيذي والأداء التشغيلي

-التركيز على التدقيق والاستشارة لتحسين الإيرادات وضبط النفقات

عمان - أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية تطوير منهجية جديدة بالتدقيق وفق الإستراتيجية الجديدة للديوان (2024 – 2027)ـ تقوم على التوسع في عمليات تقييم المخاطر بالمؤسسات الخاضعة للرقابة.

وفي جوابه عن سؤال لـ"الغد"، حول التوسّع بالإستراتيجية الجديدة للديوان في أعمال "تقييم المخاطر"، أكد الحمادين، في محاضرة خاصة بمنتدى التواصل الحكومي عقد أول من أمس، ضرورة أن يكون لدى كل وزارة قسم يرتبط بتقييم المخاطر لديها، مبينا أن الديوان ينفذ أعمال التقييم العام للمؤسسة العامة ومناقشة أدائها، وبناء عليه، يجري تصميم برنامج التقييم الخاص به خلال عملية إدارة المخاطر. وأضاف "كلما كانت المخاطر عالية، تطلب ذلك جهدا أعلى، وفق الاستعانة بتخصصات مختلفة، ووفق التقييم الذاتي للمؤسسات".

وأشار خلال اللقاء الصحفي الذي حمل عنوان "دور ديوان المحاسبة في المساءلة والإصلاح.. الفرص والتحديات"، الى عدم إمكانية إغفال أي ملاحظة لدى الديوان حتى تغلق على نحو قانوني، مبينا أن الديوان ينسق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص الحالات التي يجري تحويلها الى الهيئة.

ونوه الى مضي الأمور في السَّنوات الأخيرة على نحو تنازلي، بحيث يقوم الديوان بعدم التردد في تحويل الحالات التي تشوبها شبهات فساد، مشددا على أهمية التوجيهات الملكية للديوان، الهادفة لتعزيز التعاون الدولي لتحسين الممارسات المتعلقة بعمله، موضحا أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه الديوان لتطوير الموارد البشرية ودعم خريطة إصلاح القطاع العام.

كما وجّه جلالته الى تطوير عمل الديوان بتطوير التقارير الصادرة عنه، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، والانتباه للتدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وتطوير الموارد البشرية لموظفيه، ودعم خطط إصلاح القطاع العام.

وأشار في هذا الإطار، الى أهمية العمل الفني وتقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق القدرة على تدقيق عمل المؤسسات على نحو فعال، وجمع الأدلة التي تُوجِه في إعداد تقارير متكاملة، منوها بأن الديوان وجه لتصميم برنامج تدقيق حديث، يستند على التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الرقابة في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أكثر من غيرها.

ولفت لتوجه الديوان، نحو تدقيق إستراتيجيات الوزارات، لمعرفة مدى التقدم في هذه الإستراتيجيات، وبرنامجها التنفيذي، والأداء التشغيلي للمؤسسات الحكومية.

ويستخدم الديوان، معايير دولية لتحسين قدرات جهاز الرقابة الدَّاخلية وحماية أصول الدَّولة وفق أفضل الممارسات، وفق الحمادين الذي أوضح بأن الديوان يعمل على زيادة تقديم الاستشارات للمؤسسات الحكومية، وصولا لتحسين إدارة موارد الدَّولة وحمايتها.

وأكّد الالتزام في الارتقاء بخدمات المواطنين وتطوير المؤسسات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، مبينا أن الديوان يركّز على التدقيق والاستشارة اذ تسعيان لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، مع تعزيز قدرات تحليل البيانات واستخدام تقنيات التحليل الذكي للمعلومات لضمان جودة التدقيق.

وأشار الحمادين إلى أن الديوان، بصدد تطوير إستراتيجية تهدف لتحسين صورته المؤسسية، بإعداد خطة إعلامية شاملة، وتفعيل نظام شكاوى فعّال لتعزيز الشفافي، مبينا أنه يركز على العمل الفني وتدقيق تقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا، للوصول إلى القدرة على تدقيق عمل المؤسسات وجمع الأدلة والانتهاء بتقرير متكامل.

وتابع أنه خلال عهد جلالة الملك، جرى تعديل قانون الديوان 4 مرات، وفي كلِّ مرَّة كانت الإضافات التَّشريعية نوعية، ومنها: استقلالية الديوان وإضافة الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50 %، موضحا أن الديوان لا يملك الضابطة العدلية، لكنه برغم ذلك يتعايش ويقوم بأعماله والتزاماته كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة التي لا توجد لديها هذه الصفة.