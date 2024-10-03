الحمادين: نسعى إلى تحسين موارد الدولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
-تقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق القدرة على تدقيق العمل
-تعزيز الرقابة في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أكثر من غيرها
-تدقيق إستراتيجيات الوزارات وبرنامجها التنفيذي والأداء التشغيلي
-التركيز على التدقيق والاستشارة لتحسين الإيرادات وضبط النفقات
عمان - أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية تطوير منهجية جديدة بالتدقيق وفق الإستراتيجية الجديدة للديوان (2024 – 2027)ـ تقوم على التوسع في عمليات تقييم المخاطر بالمؤسسات الخاضعة للرقابة.
وفي جوابه عن سؤال لـ"الغد"، حول التوسّع بالإستراتيجية الجديدة للديوان في أعمال "تقييم المخاطر"، أكد الحمادين، في محاضرة خاصة بمنتدى التواصل الحكومي عقد أول من أمس، ضرورة أن يكون لدى كل وزارة قسم يرتبط بتقييم المخاطر لديها، مبينا أن الديوان ينفذ أعمال التقييم العام للمؤسسة العامة ومناقشة أدائها، وبناء عليه، يجري تصميم برنامج التقييم الخاص به خلال عملية إدارة المخاطر. وأضاف "كلما كانت المخاطر عالية، تطلب ذلك جهدا أعلى، وفق الاستعانة بتخصصات مختلفة، ووفق التقييم الذاتي للمؤسسات".
وأشار خلال اللقاء الصحفي الذي حمل عنوان "دور ديوان المحاسبة في المساءلة والإصلاح.. الفرص والتحديات"، الى عدم إمكانية إغفال أي ملاحظة لدى الديوان حتى تغلق على نحو قانوني، مبينا أن الديوان ينسق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص الحالات التي يجري تحويلها الى الهيئة.
ونوه الى مضي الأمور في السَّنوات الأخيرة على نحو تنازلي، بحيث يقوم الديوان بعدم التردد في تحويل الحالات التي تشوبها شبهات فساد، مشددا على أهمية التوجيهات الملكية للديوان، الهادفة لتعزيز التعاون الدولي لتحسين الممارسات المتعلقة بعمله، موضحا أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه الديوان لتطوير الموارد البشرية ودعم خريطة إصلاح القطاع العام.
كما وجّه جلالته الى تطوير عمل الديوان بتطوير التقارير الصادرة عنه، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، والانتباه للتدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وتطوير الموارد البشرية لموظفيه، ودعم خطط إصلاح القطاع العام.
وأشار في هذا الإطار، الى أهمية العمل الفني وتقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق القدرة على تدقيق عمل المؤسسات على نحو فعال، وجمع الأدلة التي تُوجِه في إعداد تقارير متكاملة، منوها بأن الديوان وجه لتصميم برنامج تدقيق حديث، يستند على التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الرقابة في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أكثر من غيرها.
ولفت لتوجه الديوان، نحو تدقيق إستراتيجيات الوزارات، لمعرفة مدى التقدم في هذه الإستراتيجيات، وبرنامجها التنفيذي، والأداء التشغيلي للمؤسسات الحكومية.
ويستخدم الديوان، معايير دولية لتحسين قدرات جهاز الرقابة الدَّاخلية وحماية أصول الدَّولة وفق أفضل الممارسات، وفق الحمادين الذي أوضح بأن الديوان يعمل على زيادة تقديم الاستشارات للمؤسسات الحكومية، وصولا لتحسين إدارة موارد الدَّولة وحمايتها.
وأكّد الالتزام في الارتقاء بخدمات المواطنين وتطوير المؤسسات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، مبينا أن الديوان يركّز على التدقيق والاستشارة اذ تسعيان لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، مع تعزيز قدرات تحليل البيانات واستخدام تقنيات التحليل الذكي للمعلومات لضمان جودة التدقيق.
وأشار الحمادين إلى أن الديوان، بصدد تطوير إستراتيجية تهدف لتحسين صورته المؤسسية، بإعداد خطة إعلامية شاملة، وتفعيل نظام شكاوى فعّال لتعزيز الشفافي، مبينا أنه يركز على العمل الفني وتدقيق تقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا، للوصول إلى القدرة على تدقيق عمل المؤسسات وجمع الأدلة والانتهاء بتقرير متكامل.
وتابع أنه خلال عهد جلالة الملك، جرى تعديل قانون الديوان 4 مرات، وفي كلِّ مرَّة كانت الإضافات التَّشريعية نوعية، ومنها: استقلالية الديوان وإضافة الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50 %، موضحا أن الديوان لا يملك الضابطة العدلية، لكنه برغم ذلك يتعايش ويقوم بأعماله والتزاماته كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة التي لا توجد لديها هذه الصفة.
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