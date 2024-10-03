طقس معتدل فوق المرتفعات والسهول وحار نسبيا في باقي المناطق



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويكون الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.-(بترا)