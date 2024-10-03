طقس معتدل فوق المرتفعات والسهول وحار نسبيا في باقي المناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويكون الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.-(بترا)
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