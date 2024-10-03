Thursday, 03 October 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس معتدل فوق المرتفعات والسهول وحار نسبيا في باقي المناطق

10/3/2024 4:51:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


ويكون الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.-(بترا)

MENAFN03102024000072011014ID1108742357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث