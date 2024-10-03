الحوثيون: استهدفنا تل أبيب بطائرات مسيرة فجر اليوم



وقال سريع في بيان بثه تلفزيون المسيرة إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.



وأضاف المتحدث العسكري أن عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وأكد استمرار العمليات حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرتين مسيّرتين في بات يام جنوب تل أبيب، وأضاف أنه اعترض واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة.



بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجرا وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.



وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس الأربعاء أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت بالصواريخ قاعدة نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب.



وقالت الجماعة إن العملية تمت بصواريخ "قدس 5" المجنحة التي يكشف عنها لأول مرة، وإن عملية الاستهداف كانت دقيقة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.



وأوضحت أن الصاروخ "قدس 5" المستخدم في العملية تم تطويره، وهو قادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة.



وفي الأشهر القليلة الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية، وفي يوليو/تموز أصابت مسيرة مبنى في تل أبيب مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

