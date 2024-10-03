عام على الإبادة الجماعية.. كيف دمرت إسرائيل قطاع التعليم بغزة؟



ومع استمرار الحرب وتدمير إسرائيل للمرافق التعليمية، توقفت الدراسة بالكامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محاولة لتجهيل الفلسطينيين وعزلهم عن فرص والتطور، وفقا لما أشار إليه مسؤول فلسطيني للأناضول.



وقبل بدء المجازر الإسرائيلية، كان العام الدراسي بقطاع غزة يسير بشكل طبيعي، حيث كانت المدارس سواء الحكومية أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجهزة وتستوعب الطلاب بشكل مناسب.



وكانت البيئة التعليمية منظمة ومهيأة، لكن مع بدء الهجمات الإسرائيلية وعدم وجود أماكن آمنة وتدمير المرافق التعليمية، أصبح مستقبل التعليم في غزة غامضا وتركت العملية التدريسية إلى مصير مجهول.



تدمير مدراس وجامعات



قبل السابع من أكتوبر، كان هناك 796 مدرسة تستوعب نحو 800 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة، ومن تلك المدارس والجامعات، دمر الجيش الإسرائيلي 123 بشكل كامل و335 بشكل جزئي، وفق تصريحات مسؤولين للأناضول، وجهاز الإحصاء الفلسطيني.



وقال أحمد النجار، مدير عام وحدة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في غزة، للأناضول: "قبل الحرب، كان هناك 796 مدرسة في قطاع غزة تستوعب أكثر من 800 ألف طالب وطالبة".



وتعرضت 6 جامعات في قطاع غزة للتدمير الكامل أو الجزئي جراء الهجمات الإسرائيلية، وهي: الجامعة الإسلامية، جامعة الإسراء، جامعة الرباط، جامعة الأزهر، جامعة الأقصى، وجامعة القدس المفتوحة.



وفي قطاع غزة، يوجد 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة معتمدة، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



وأضاف النجار: "منذ بداية الحرب، تغيب الطلاب عن المدارس، حيث استهدف الاحتلال كافة المرافق التعليمية، وتلقت جميع المدارس هجمات وحشية متعمدة وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى الآن".



وتابع: "العائق الأكبر للانطلاق المباشر للدراسة هو استمرار الحرب، وعدم توقف القصف والمجازر اللحظية ضد أهالي قطاع غزة".



المدارس مراكز إيواء



وبسبب عمليات النزوح القسري التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة من منازلهم جراء قصفها، تحولت المدارس التي لم يقصفها الجيش الإسرائيلي إلى مراكز إيواء للعائلات التي فقدت منازلها، ففقدت تلك المدارس قدرتها على مواصلة مسيرة التعليم.



وفي 2 سبتمبر/أيلول قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون من التعليم، فيما تحولت مدارسهم إلى مراكز لجوء مكتظة بالنازحين وغير صالحة للتدريس.



وفي منشور عبر منصة "إكس" لمفوض الأونروا، فيليب لازاريني قال: "أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت، والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم".



قتل وتجهيل



وعن ذلك يقول إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي: "في إطار جريمة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، لا يزال الجيش الإسرائيلي يستهدف كل القطاعات الحيوية بشكل ممنهج، مع التركيز بشكل خاص على القطاع التعليمي".



ويضيف: "الاحتلال يستهدف الهيئات التعليمية، حيث قتل أكثر من 750 من المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع التعليمي في غزة، بالإضافة إلى قتل 115 من العلماء والباحثين والمفكرين في مجال التعليم الجامعي".



ويتابع الثوابتة في حديثه للأناضول: "الاحتلال (الإسرائيلي) قتل أكثر من 11500 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية".



ويلفت إلى أن "الاحتلال يسعى لتجهيل أبناء شعبنا الفلسطيني"، وأنه يمنع حوالي 800 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد للعام الثاني على التوالي.



تعليم في الخيام



ورغم هذه الظروف إلا أن بعض الأهالي والمدرسين بمبادرات فردية حاولوا إعادة الحياة للعملية التعليمية على نطاق ضيق بسبب ضعف الإمكانيات.



وعمل هؤلاء على تقديم التعليم لعشرات الأطفال بمجهود فردي وتطوعي وبشكل غير رسمي داخل خيام بمخيمات النازحين.



وداخل الخيام وفي فصول بمدارس مدمرة جزئيا يعمل المدرسون المتطوعون على تقديم دروس للأطفال من المنهاج الفلسطيني، حرصا على الحفاظ على استمرارية التعليم وضمان عدم انقطاعه رغم الظروف الصعبة.



وتفتقر تلك الخيام والفصول إلى أبسط الأدوات التعليمية المتمثلة بالكتب والقرطاسية والمقاعد، لكن الفلسطينيين يصرون على تلقي التعليم باستخدام أقل الإمكانيات المتاحة.



وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحولت بعض الخيام إلى فصول تعليمية، حيث يجتمع فيها الطلاب لمواصلة تعليمهم رغم ظروف الحرب.



ورغم أنهم يتلقون دروسا إلا أن هؤلاء الطلاب يخشون من الاستهداف في ظل القصف الإسرائيلي الذي يطول الخيام والمدارس بشكل شبه يومي، ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء.



ولا تستطيع تلك الخيام والفصول التعليمية استيعاب جميع الطلاب، حيث تقتصر قدرتها على استقبال أعداد محدودة فقط، في ظل النقص الحاد في الإمكانيات والأماكن المناسبة في الوضع الراهن في غزة.



إمكانيات معدومة



وداخل إحدى الخيام التعليمية، تقدم معلمة اللغة الإنجليزية نداء المدهون دروسا للأطفال، حيث تردد الحروف بشكل بسيط وبصوت عالٍ.



تقول المدهون للأناضول: "نبذل قصارى جهدنا لاستكمال العملية التعليمية في ظل الحرب ونقص الإمكانيات".



وتضيف: "نعمل مع مجموعة من المدرسين بشكل تطوعي لتعليم الطلاب المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والإنجليزية".



وتتابع: "في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن تستمر العملية التعليمية؛ فالأطفال بحاجة إلى التأسيس لمستقبلهم، ويجب أن نواصل تعليمهم رغم الانقطاع".



وتلفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الأهالي على إرسال أبنائهم، إذ يحرصون على تعليمهم رغم الظروف.



وتوضح أن الانقطاع عن التعليم ترك آثارا نفسية على الطلاب، وتعرب عن أملها في أن يتم تعويض هذه الفجوة في الأيام القادمة.



وتأمل المعلمة الغزية أن تنتهي الحرب في قطاع غزة ويعود الأطفال إلى مقاعد الدراسة.



من حقي التعلم



الفتاة جمانة البالغة من العمر 13 عاما، لم تتردد في الذهاب لتلقي الدروس التعليمية داخل الخيمة بعد عام من توقف الدراسة.



وتقول: "خلال العام، تعرضنا للنزوح 11 مرة، وانقطعنا عن الدراسة، حيث الاحتلال يريد تدمير العملية التعليمية".



وتضيف الفتاة الغزية: "أريد حقي في التعليم لتحقيق حلمي في المستقبل، والاحتلال حرمنا من هذا الحق".



وفي 9 سبتمبر الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية المحتلة، بينما بقي قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عام، محرومًا من بدء العام الدراسي.



وقبل 7 أكتوبر، كان العام الدراسي يبدأ في وقت واحد في كل من غزة والضفة الغربية، حيث يتلقى الطلاب منهجا فلسطينيا موحدا، وتُجرى الاختبارات الفصلية والنهائية في نفس التوقيت.



وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة مخلفة أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل المجازر متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)