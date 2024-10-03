Thursday, 03 October 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحاكم عن بعد.. تقليل لأمد التقاضي والجهد والتكاليف

10/3/2024 4:51:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس كشفت أرقام وزارة العدل الأخيرة، أن عدد جلسات المحاكم التي عقدت في الأشهر الثلاثة الماضية عن بعد، وصل لـ27.323 ألف، وتشير الأرقام إلى أنه، وخلال آب (أغسطس) الماضي، عقدت 8489 محاكمة عن بعد، بينما بلغ عدد هذه المحاكمات في تموز (يوليو) الماضي 10568 محاكمة، وفي حزيران (يونيو) بلغ عدد المحاكم المعقودة عن بعد 8266.
وشهدت جلسات المحاكم عن بعد، زيادة ملحوظة مؤخرا، وفق خبراء قانونيين، أفادوا بأن هذا الأمر إيجابي، ويعكس مدى اهتمام الدولة بمجاراة التطور التكنولوجي الذي طرأ على قطاع القضاء.
ورأو أنّ لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية عدة، أبرزها تقليل أمد التقاضي والجهد والتكاليف، والتقليل من احتمالية هروب المساجين -في حال كان الشهود في السجن، والتسهيل على الشهود في حال كانوا في مكان بعيد عن المحكمة.
وأشاروا الى أن العالم حاليا، يسير في هذا الاتجاه، ولا بد من مجاراة التقدم التقني في هذا الجانب، بشرط توفير ضمانة لتحقيق العدالة، والتي يعتبرها الخبراء المعيار الأساسي للاستمرار بتطبيق هذا النوع من المحاكم.
وأكدوا ضرورة توفير المتطلبات التقنية والإدارية والبشرية المناسبة بشأن تدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم على نحو سليم، والتواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه، والشاهد من دون أي تأثيرات.
القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د.محمود العبابنة، بين أن إجراء المحاكمات عن بعد خطوة متقدمة، تتوازى مع التقدم التكنولوجي الإلكتروني، إذ يمكن للمدعي العام أو المحكمة الاستماع للمشتكى عليهم أو المتهمين من دون الحاجة لحضورهم، بعد أن تم ربط أغلب المحاكم والسجون حيث يقيم المتهمون.
وأضاف العبابنة، أن هذا النوع من المحاكمات، يوفر الوقت والجهد والتكلفة على جهاز الأمن العام الذي كان يتولى إحضارهم من السجون للمحاكم، والعودة بهم تحت الحراسة المشددة، داعيا لأن تمتد التجربة خارج البلاد، وسماع الشهود المقيمين في مناطق إقامتهم في الخارج.
وأكد على دور وزارة العدل الإيجابي، المتعلق بإصدار نظام ينظم هذه الإجراءات باستخدام وسائل تقنية مسموعة ومرئية، بناء على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزئية، الذي منح الصلاحية للمدعي العام لاستخدامها متى كان ذلك لمصلحة البت في القضايا الجزائية بسهولة وسرعة.
وشدد العبابنة على ضرورة أن يترافق استخدام هذه الوسائل، مع الحفاظ على السرية والخصوصية عند التحقيق أو سماع الشهود في كثير من القضايا، وبالذات في القضايا التي تخص الأطفال، قائلا "نأمل أن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة واستمرار، وألا تدخل تحت عنوان النظام "السيستم" معطل، المعمول به في كثير من الدوائر الحكومية".
أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، د.علي الدباس، اعتبر التوسع بتطبيق المحاكمات عن بعد إيجابيا، ويتماشى مع التقدم التقني الذي يشهده العالم الذي يسير نحو التعامل مع التقنية في مختلف مناحي الحياة، فأصبح ضروريا مجاراة التقدم.
وذكر الدباس، أن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب إيجابيّة، تتمثل بالتسهيل على أطراف التقاضي بالوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود، مؤكدا ضرورة أن يضمن التطبيق والتواصل السليمين للمحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد من دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع راعى ذلك، بما يحقق الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكم بشكل سليم، لافتاً إلى أن التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكم.
وأكد الدباس، أن المقياس الأساسي لتطبيق المحاكم عن بعد، هو ضمان أن تكون المحاكمة عادلة، وهو المعيار الأساسي الذي لا بد من الاستناد إليه للسير في هذه التجربة أو التوقف.
وتضمن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 رقم (14) لسنة 2023 تعديل العديد من المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ شمل القانون المعدل ثماني عشرة مادة، ومن أبرز هذه التعديلات التي لها علاقة في الحق في المحاكمات عن بعد وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة:
المادة (6) من القانون المتعلقة بطرق التبليغ؛ إذ أجاز التعديل التبليغ بإرسال رسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إجازة تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات إلكترونيا، وفي حال كان المطلوب يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة، اشترط تعذر تبليغه باستخدام الوسائل الإلكترونية أولا قبل تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها.
كذلك عدلت المادة (11) من القانون، حيث أصبح تبليغ الخبراء أو الشهود بموجب رسالة نصية أو على عنوان البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام، وفي حالة تعذر التبليغ وفق الوسائل الإلكترونية يجرى التبليغ وفق الإجراءات المحددة.
وعدلت المادة (12) من القانون المتعلقة بالتبليغ بالنشر، حيث أجاز التعديل التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية الأوسع انتشارا في المملكة، والمادة (13) من القانون والمتعلقة بتبليغ من يقيم خارج البلاد؛ إذ أضيفت إمكانية تبليغه باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.
وعدلت المادة (15) من القانون والمتعلقة بآثار التبليغ، حيث اعتبر التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.
بالإضافة لتعديل المواد المتعلقة بلائحة الدعوى وإجراءات تقديم الدعوى واللوائح الجوابية والنص على إمكانية تقديمها بالوسائل الإلكترونية، كما ألزمت المدعي والمدعى عليه بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما، كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
وأشار التقرير إلى تعديل المادتين (71) و(182)، بحيث أجازت للمحكمة وبغير الجلسة الأولى للمحاكمة، عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقيا أو إلكترونيا لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح، أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لإصدار قرارات إعدادية على أن تبلغ فور صدورها، وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.
كذلك عدلت المادة (81) من القانون والمتعلقة بإجراءات أداة الشهادة، بحيث أجيز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من دون مثوله أمام المحكمة سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقا للنظام.
وتضمن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، سبع مواد، ومن أبرز هذه التعديلات تلك التي لها علاقة بالمحاكمات عن بعد، وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وأجازت المادة (11) بصيغتها المستحدثة بموجب التعديلات لكل من المحكمة والنيابة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءاتها، على أن تحدد أحكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

MENAFN03102024000072011014ID1108742351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث