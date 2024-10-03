الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش.



وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولاراً في 26 سبتمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولاراً.



ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع نشرها غدا الجمعة.



وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة: ((التوترات في الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية ستواصل دعم الذهب في الأجل الأبعد، وفي الأجل الأقرب قد تتحول بعض الصناديق من الذهب إلى النفط لأن النفط يؤدي بشكل أفضل)).





وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولاراً، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولاراً، كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.- وكالات