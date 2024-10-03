الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم، وسط ترقب
المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة قد توفر مؤشرات حول
حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك
المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش.
وسجلت
الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولاراً في 26 سبتمبر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولاراً.
ويترقب
المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات
إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب
بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع نشرها غدا
الجمعة.
وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر
سنترال ومقرها سنغافورة: ((التوترات في الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية
ستواصل دعم الذهب في الأجل الأبعد، وفي الأجل الأقرب قد تتحول بعض الصناديق
من الذهب إلى النفط لأن النفط يؤدي بشكل أفضل)).
وبالنسبة إلى المعادن
النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58
دولاراً، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولاراً، كما انخفض
البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.- وكالات
MENAFN03102024000072011014ID1108742350
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