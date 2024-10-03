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الأردن يشارك اليوم في اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن لبنان

10/3/2024 4:51:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشارك الأردن، الخميس، في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل دعم لبنان في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي.


وسيرأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في الاجتماع.


ويأتي الاجتماع بناء على طلب العراق لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان والتداعيات الإنسانية.


كما سيبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان.

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