الأردن يشارك اليوم في اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشارك الأردن، الخميس، في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل دعم لبنان في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي.
وسيرأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب العراق لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان والتداعيات الإنسانية.
كما سيبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان.
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