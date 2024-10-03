أسعار النفط تواصل الارتفاع بفعل توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، حيث قام التجار بتقييم مخاطر العرض في الشرق
الأوسط، وسط توقعات بأن تقوم إسرائيل بشن ضربة انتقامية ضد إيران، في أعقاب
إطلاق الأخيرة لوابل من الصواريخ على تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وارتفع خام "برنت" لنحو 75 دولاراً للبرميل بعد تقدمه بنحو 3% خلال الجلستين السابقتين،
بينما كان "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولاراً. هددت إسرائيل
بالانتقام من إيران، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن
البلاد يجب أن تمتنع عن مهاجمة المنشآت النووية.
وأُصيبت سوق النفط بالذهول بسبب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط،
والتي تأتي بعد عام من الاضطرابات، حيث تواجه إسرائيل إيران ووكلاءها في
غزة ولبنان واليمن وأماكن أخرى. تمثل المنطقة حوالي ثلث العرض العالمي،
ويخشى التجار من أن يؤثر التصعيد الأخير على التدفقات، إذا تعرضت منشآت
الطاقة للهجوم أو تم إغلاق طرق الإمداد.
وتوضح خيارات النفط أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما يزيد من خطر استهداف البنية التحتية للطاقة أو ناقلات النفط الخام.
وفي إغلاق تداولات أمس الأربعاء، تفوقت خيارات الشراء، التي تحقق
أرباحاً عند ارتفاع الأسعار، على خيارات البيع لأول مرة منذ منتصف أغسطس.
وازداد التوجه نحو خيارات الشراء في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، على
الرغم من ضعف التداول نسبياً بسبب عطلة استمرت أسبوعاً في الصين.
هذا النشاط في سوق الخيارات يتزامن مع ارتفاع أسعار العقود المستقبلية على خلفية احتمالية اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط،
ما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج ونقل النفط. وارتفع سعر خام برنت بنحو 4% منذ
أن أطلقت إيران أكثر من 100 صاروخ باليستي على إسرائيل هذا الأسبوع، كما
قفز مؤشر التقلبات الضمنية للخام القياسي العالمي إلى أعلى مستوى له خلال
ما يقرب من عام.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أحجام التداول الإجمالية لعقود خيارات الشراء
الخاصة بخام برنت زيادة ملحوظة، حيث تم تداول أكثر من 372 ألف عقد يوم
الأربعاء، مقارنة بمتوسط حوالي 129 ألف عقد في سبتمبر. كما شهدت عقود
خيارات الشراء الخاصة بخام غرب تكساس الوسيط تداولات بأحجام أعلى من
المعتاد، بحسب بلومبرغ.
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