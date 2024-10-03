أسعار النفط تواصل الارتفاع بفعل توترات الشرق الأوسط



وارتفع خام "برنت" لنحو 75 دولاراً للبرميل بعد تقدمه بنحو 3% خلال الجلستين السابقتين، بينما كان "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولاراً. هددت إسرائيل بالانتقام من إيران، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن البلاد يجب أن تمتنع عن مهاجمة المنشآت النووية.



وأُصيبت سوق النفط بالذهول بسبب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط، والتي تأتي بعد عام من الاضطرابات، حيث تواجه إسرائيل إيران ووكلاءها في غزة ولبنان واليمن وأماكن أخرى. تمثل المنطقة حوالي ثلث العرض العالمي، ويخشى التجار من أن يؤثر التصعيد الأخير على التدفقات، إذا تعرضت منشآت الطاقة للهجوم أو تم إغلاق طرق الإمداد.

وتوضح خيارات النفط أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما يزيد من خطر استهداف البنية التحتية للطاقة أو ناقلات النفط الخام.



وفي إغلاق تداولات أمس الأربعاء، تفوقت خيارات الشراء، التي تحقق أرباحاً عند ارتفاع الأسعار، على خيارات البيع لأول مرة منذ منتصف أغسطس. وازداد التوجه نحو خيارات الشراء في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، على الرغم من ضعف التداول نسبياً بسبب عطلة استمرت أسبوعاً في الصين.

هذا النشاط في سوق الخيارات يتزامن مع ارتفاع أسعار العقود المستقبلية على خلفية احتمالية اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج ونقل النفط. وارتفع سعر خام برنت بنحو 4% منذ أن أطلقت إيران أكثر من 100 صاروخ باليستي على إسرائيل هذا الأسبوع، كما قفز مؤشر التقلبات الضمنية للخام القياسي العالمي إلى أعلى مستوى له خلال ما يقرب من عام.



بالإضافة إلى ذلك، شهدت أحجام التداول الإجمالية لعقود خيارات الشراء الخاصة بخام برنت زيادة ملحوظة، حيث تم تداول أكثر من 372 ألف عقد يوم الأربعاء، مقارنة بمتوسط حوالي 129 ألف عقد في سبتمبر. كما شهدت عقود خيارات الشراء الخاصة بخام غرب تكساس الوسيط تداولات بأحجام أعلى من المعتاد، بحسب بلومبرغ.

