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ميلانيا ترمب تدافع عن الإجهاض.. مناقضة زوجها في قضية رئيسية بالانتخابات

10/3/2024 4:51:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت ميلانيا ترمب عن دعمها القوي لحقوق الإجهاض في مذكراتها المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة ((الغارديان))، (الأربعاء)، في تصريحات تتناقض مع موقف زوجها دونالد ترمب بشأن هذه القضية التي تُعدّ رئيسية في الانتخابات الأميركية.
وكتبت زوجة الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني): ((من الضروري ضمان استقلالية النساء فيما يتعلّق بقرار الإنجاب، بناء على قناعاتهن الخاصة، من دون أي تدخل أو ضغوط من الحكومة))، بحسب الصحيفة.


وتتناقض آراؤها المعلنة مع آراء ترمب، الذي يعدّ أن كل ولاية يجب أن تكون حرةً في أن تقرر قيودها الخاصة فيما يتعلق بالإجهاض.

ويُعدّ الإجهاض قضيةً رئيسيةً في انتخابات الخامس من نوفمبر، وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطية كامالا هاريس تتفوّق بشكل كبير على ترمب بين الناخبين فيما يتعلق بهذا الموضوع.


وتساءلت ميلانيا: ((لمَ يجب أي يتمتّع شخص آخر غير المرأة نفسها بسلطة تحديد ما تفعله بجسدها؟ إن الحق الأساسي للمرأة في الحرية الفردية، في حياتها الخاصة، يمنحها سلطة إنهاء حملها إذا رغبت في ذلك)).


وأضافت: ((تقييد حق المرأة في اختيار إنهاء حمل غير مرغوب فيه هو حرمانها من التحكّم بجسدها))، وفق ما أفادت الصحيفة التي حصلت على نسخة من مذكّرات ميلانيا قبيل نشرها، الثلاثاء المقبل.


وتحدّث دونالد ترمب بفخر، خلال حملته الانتخابية، عن أن تعيينه 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا خلال ولايته، مهّد الطريق لإلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022.


مذّاك، فرضت 20 ولاية على الأقل حظراً تاماً على الإجهاض أو قيدته، بما فيها جورجيا التي حظرت الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.-(وكالات)

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