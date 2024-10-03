انطلاق قافلة اليوبيل الفضي في العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

انطلقت في مدينة العقبة، قافلة اليوبيل الفضي تحت شعار "نحو مسيرة الإنجاز في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني"، بتنظيم من مديرية شباب العقبة، للاطلاع على الإنجازات في محافظات المملكة خلال الأعوام الـ25 الماضية.



وأكد مساعد محافظ العقبة سلطان حسان، خلال رعايته انطلاق القافلة، أهمية الوقوف على المنجزات الملكية التي تحققت في محافظات المملكة خلال ربع قرن من البناء والعطاء الهاشمي وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب بشكل مباشر.



ولفت إلى أن المكان الذي انطلقت منه القافلة، وهو بيت الشريف الحسين بن علي، الذي بني عام 1917، يمثل حقبة مهمة ونقطة تحول في تاريخ الأردن برمزية المكان منذ بداية الثورة العربية الكبرى لتبقى محفورة في أذهان الأردنيين كافة.



من جانبه، ثمن رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، الجهود التي تبذلها مديرية شباب العقبة في التنوير بتاريخ الأردن وبث روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة التي كانت وما زالت تسعى لأن يكون الأردن الوطن الأنموذج المعتدل بسياساته الخارجية ووسيطته الدينية والاهتمام بالعنصر الشبابي كونه المستقبل المشرق للوطن وعماده في التطور والأمان.



بدوره، بين مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، أن القافلة ستجوب محافظات معان والعاصمة والكرك ومادبا وعجلون وإربد، بمشاركة 60 شابا من العقبة وجهات تطوعية، بهدف الاطلاع على مسيرة المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، على مدى ربع قرن.



وأكد أهمية القافلة في تعريف شباب الوطن بما شهد الأردن من تطور ونماء وحداثة في ظل القيادة الهاشمية، لافتا إلى حرص وزارة الشباب على تنفيذ فعاليات تسهم في غرس الانتماء للوطن والقيادة.











