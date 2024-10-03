انطلاق قافلة اليوبيل الفضي في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
انطلقت في مدينة
العقبة، قافلة اليوبيل الفضي تحت شعار "نحو مسيرة الإنجاز في عهد جلالة الملك
عبدالله الثاني"، بتنظيم من مديرية شباب العقبة، للاطلاع على الإنجازات في
محافظات المملكة خلال الأعوام الـ25 الماضية.
وأكد مساعد
محافظ العقبة سلطان حسان، خلال رعايته انطلاق القافلة، أهمية الوقوف على المنجزات
الملكية التي تحققت في محافظات المملكة خلال ربع قرن من البناء والعطاء الهاشمي
وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب بشكل مباشر.
ولفت إلى أن
المكان الذي انطلقت منه القافلة، وهو بيت الشريف الحسين بن علي، الذي بني عام
1917، يمثل حقبة مهمة ونقطة تحول في تاريخ الأردن برمزية المكان منذ بداية الثورة
العربية الكبرى لتبقى محفورة في أذهان الأردنيين كافة.
من جانبه، ثمن
رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، الجهود التي تبذلها مديرية شباب العقبة في
التنوير بتاريخ الأردن وبث روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة
التي كانت وما زالت تسعى لأن يكون الأردن الوطن الأنموذج المعتدل بسياساته
الخارجية ووسيطته الدينية والاهتمام بالعنصر الشبابي كونه المستقبل المشرق للوطن
وعماده في التطور والأمان.
بدوره، بين مدير
مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، أن القافلة ستجوب محافظات معان والعاصمة
والكرك ومادبا وعجلون وإربد، بمشاركة 60 شابا من العقبة وجهات تطوعية، بهدف
الاطلاع على مسيرة المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، على
مدى ربع قرن.
وأكد أهمية
القافلة في تعريف شباب الوطن بما شهد الأردن من تطور ونماء وحداثة في ظل القيادة
الهاشمية، لافتا إلى حرص وزارة الشباب على تنفيذ فعاليات تسهم في غرس الانتماء
للوطن والقيادة.
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