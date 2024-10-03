Netcracker تستعرض ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة في معرض GITEX Global 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker عن مشاركتها في GITEX Global 2024 ، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم، والذي سيقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في دبي.

وفي إطار قمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي المستقبلي، سيقدم Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Netcracker، خطابًا رئيسيًا يركز على كيفية قدرة الصناعات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح المجتمع يوم الخميس 17 أكتوبر.

ستعرض شركة Netcracker في القاعة 21، الجناح A20، حلولها الرائدة في الصناعة والحائزة على جوائز، بما في ذلك GenAI Telco Solution وDigital Satellite Solution ، والتي تساعد المشغلين على التنقل في عالم اليوم الرقمي المعقد، والتحول إلى شركات تقنية مكتفية ذاتيًا، وخلق فرص جديدة لتحقيق الدخل من الشبكات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لتمكين التقنيات الجديدة.

الكلمة الرئيسية: تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع

المتحدث: Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Netcracker Technology

التوقيت: الخميس 17 أكتوبر، 12:10-12:25 بتوقيت الخليج

المكان: المسرح الرئيسي، القاعة 25، مركز دبي التجاري العالمي

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الفريق التنفيذي لـ Netcracker في هذا الحدث لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة الاتصالات، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية ضمان التحول الرقمي الناجح وأهمية سد الفجوة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية والنطاق العريض، من بين مواضيع مهمة أخرى.

حول Netcracker Technology

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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