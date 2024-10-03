Netcracker تستعرض ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة في معرض GITEX Global 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker technology
عن مشاركتها في معرض
GITEX Global 2024 ، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم، والذي سيقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في دبي.
وفي إطار قمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي المستقبلي، سيقدم Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Netcracker، خطابًا رئيسيًا يركز على كيفية قدرة الصناعات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح المجتمع يوم الخميس 17 أكتوبر.
ستعرض شركة Netcracker في القاعة 21، الجناح A20، حلولها الرائدة في الصناعة والحائزة على جوائز، بما في ذلك GenAI Telco Solution وDigital Satellite Solution ، والتي تساعد المشغلين على التنقل في عالم اليوم الرقمي المعقد، والتحول إلى شركات تقنية مكتفية ذاتيًا، وخلق فرص جديدة لتحقيق الدخل من الشبكات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لتمكين التقنيات الجديدة.
الكلمة الرئيسية: تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع
المتحدث: Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Netcracker Technology
التوقيت: الخميس 17 أكتوبر، 12:10-12:25 بتوقيت الخليج
المكان: المسرح الرئيسي، القاعة 25، مركز دبي التجاري العالمي
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الفريق التنفيذي لـ Netcracker في هذا الحدث لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة الاتصالات، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية ضمان التحول الرقمي الناجح وأهمية سد الفجوة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية والنطاق العريض، من بين مواضيع مهمة أخرى.
حول Netcracker Technology
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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