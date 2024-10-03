تستمر شركة Energy Vault في تنفيذ إستراتيجية النمو من خلال ملكية مشاريع تخزين الطاقة وتطلق تمويل المشاريع

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Energy Vault Holdings, Inc (يشار إليها هنا باسم "Energy Vault") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NRGV)، وهي الشركة الرائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على مستوى الشبكة، عن استمرار التقدم في تنفيذ إستراتيجية النمو التي كشفت عنها خلال يوم المستثمرين والمحللين في مايو 2024. تركز الشركة على التعامل مع أكبر الأسواق ومناطق النمو، وتحقيق إيرادات أكثر قابلية للتنبؤ بها ومتكررة، ودفع النمو القوي والربحية.
النقاط الرئيسية:
إطلاق تمويل المشاريع لمشاريع مختارة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مركز Calistoga Resiliency Center - أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة على نطاق المرافق في العالم لفترات طويلة للغاية بموجب اتفاقية طويلة الأجل مع شركة PG&E. يتيح نظام تخزين الطاقة الهجين من الهيدروجين والبطارية الأول من نوعه شبكة طاقة صغيرة فعالة من حيث التكلفة، على نطاق المجتمع، وخالية تمامًا من الكربون ولديها القدرة على تخزين وإرسال الطاقة النظيفة عند الطلب.
الاستفادة من الخبرة الحالية في تقديم 1 جيجاوات ساعة من المشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأشهر الـ 12 السابقة مع التوسع في أستراليا في أعقاب منح المشاريع والعقود الأخيرة.
تسريع إستراتيجية "امتلاك وتشغيل محطات الطاقة المستقلة" وزيادة حجم رأس المال بناءً على الاهتمام القوي من الشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين.
تم التعاقد مع شركة Jefferies لتسهيل مختلف بدائل الاستثمار الرأسمالي بما في ذلك تمويل المشاريع، وتسييل الاعتمادات الضريبية ذات الصلة، وتحسين نماذج نشر رأس المال.
قال Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Energy Vault: "تواصل Energy Vault تنفيذ رؤيتنا الإستراتيجية، مما يضع الشركة في طليعة التحول العالمي في مجال الطاقة". "كما أوضحنا في وقت سابق من هذا العام، فإننا نعمل على تعزيز تمويل المشاريع الرائدة مثل مركز Calistoga Resiliency Center مع شركة PG&E وتسريع توقيت وحجم إستراتيجيتنا "امتلاك وتشغيل محطة الطاقة المستقلة"، ووضع شركة Energy Vault في وضع يمكنها من خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. إن الاستفادة من عمق خبرتنا في الهندسة الداخلية وتكنولوجيا التخزين وتنفيذ المشاريع لامتلاك وتشغيل المزيد من الأصول سيساعد على تنويع مصادر إيراداتنا ودعم نمونا، مع ضمان تعظيم كفاءة رأس المال والموارد".
يأتي قرار Energy Vault بتسريع إستراتيجية "امتلاك وتشغيل محطات الطاقة المستقلة" استجابةً للاهتمام الكبير الوارد من الشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قدرة الشركة على الاستفادة من الفرص الناشئة في سوق تخزين الطاقة سريع التطور.
ومع استمرار الشركة في توسيع نطاق حضورها العالمي، مع حصولها مؤخرًا على مشاريع وعقود في أستراليا تُكمّل حضورها القوي في الولايات المتحدة واتفاقيات الترخيص والملكية في الصين وجنوب إفريقيا، فإن Energy Vault في وضع جيد للاستفادة من خبرتها في تقديم حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على استقرار الشبكة المستدامة والمرونة.
استعانت Energy Vault بشركة Jefferies LLC لمساعدة الشركة في إستراتيجيتها لتمويل المشاريع، وتعظيم قيمة الإعفاءات الضريبية المتاحة وتحسين نماذج نشر رأس المال.
حول Energy Vault
تقوم ®Energy Vault بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل النهج العالمي لتخزين الطاقة المستدامة. تشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطاريات، وتقنيات تخزين طاقة الهيدروجين الخضراء. يتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج ومنصة تكامل نظام إدارة الطاقة لتكنولوجيا الأجهزة الخاصة بالشركة. تقدم محفظة تقنيات Energy Vault المبتكرة الفريدة من نوعها لهذه الصناعة حلولاً مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. باستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة استخدامها بشكل مفيد، تُسهّل تقنية تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية TMG-Vault من Energy Vault التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع الانتقال العالمي للطاقة النظيفة لعملائها. ترجى زيارة لمزيد من المعلومات.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. تتضمن البيانات التطلعية معلومات تتعلق بنتائج العمليات المستقبلية المحتملة أو المفترضة، بما في ذلك خطط الشركة لاستعادة الامتثال لمعايير الإدراج المستمرة في بورصة نيويورك. غالبًا ما تتضمن هذه العبارات كلمات مثل " توقع"، و"تنبأ"، و"اقتراح"، و"خطة"، و"يعتقد"، و"ينوي"، و "مشروع"، و"توقع"، و"تقديرات"، و"أهداف"، و"توقعات"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ربما"، و"قد"، و"سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. نحن نبني هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في صناعتنا، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف في ذلك الوقت. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليًا. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا حول الأحداث المستقبلية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا كبيرة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا ماديًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو المذكورة ضمنيًا في البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في إستراتيجيتنا وخططنا التوسعية وفرص العملاء والعمليات المستقبلية والمركز المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والآفاق والخطط؛ وعدم اليقين بشأن الجوائز والحجوزات والأعمال المتراكمة وخطوط الإنتاج المتطورة التي تعادل الإيرادات المستقبلية؛ وعدم وجود ضمان بأن خطابات النوايا غير الملزمة وغيرها من مؤشرات الاهتمام التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر أو مبيعات ملزمة؛ واحتمال أن تكون منتجاتنا معيبة أو يُزعم أنها معيبة أو تعاني من أعطال أخرى؛ والتنفيذ وقبول السوق ونجاح نموذج أعمالنا وإستراتيجية النمو؛ وقدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وسمعتنا والحفاظ عليها؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا والصناعة؛ وقدرة موردينا على توفير المكونات أو المواد الخام اللازمة لبناء أنظمة تخزين الطاقة لدينا في الوقت المناسب؛ وتأثير الأوبئة الصحية على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها ردًا عليها؛ وتوقعاتنا فيما يتعلق بقدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم التعدي على حقوق الآخرين؛ والتوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون الوظائف؛ ومتطلباتنا الرأسمالية المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والطبيعة الدولية لعملياتنا وتأثير الحرب أو الأعمال العدائية الأخرى على أعمالنا والأسواق العالمية؛ وقدرتنا على الحصول على التمويل لعملياتنا ونمونا المستقبلي؛ وأعمالنا وخططنا وفرصنا التوسعية والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 13 مارس 2024 وفي تقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 6 أغسطس 2024، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في ملفاتها الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الوصول إليها على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على . تنشأ مخاطر جديدة من وقت لآخر ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، ولا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية قد نصدرها. لا ينطبق أي بيان تطلعي أدلينا به في هذا البيان الصحفي إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية المدرجة في هذا البيان الصحفي. نحن لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. يجب ألا تعتمد بشكل لا مبرر له على بياناتنا التطلعية.
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