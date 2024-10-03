تستمر شركة Energy Vault في تنفيذ إستراتيجية النمو من خلال ملكية مشاريع تخزين الطاقة وتطلق تمويل المشاريع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Energy Vault Holdings, Inc (يشار إليها هنا باسم "Energy Vault") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NRGV)، وهي الشركة الرائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على مستوى الشبكة، عن استمرار التقدم في تنفيذ إستراتيجية النمو التي كشفت عنها خلال يوم المستثمرين والمحللين في مايو 2024. تركز الشركة على التعامل مع أكبر الأسواق ومناطق النمو، وتحقيق إيرادات أكثر قابلية للتنبؤ بها ومتكررة، ودفع النمو القوي والربحية.

النقاط الرئيسية:



إطلاق تمويل المشاريع لمشاريع مختارة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مركز Calistoga Resiliency Center - أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة على نطاق المرافق في العالم لفترات طويلة للغاية بموجب اتفاقية طويلة الأجل مع شركة PG&E. يتيح نظام تخزين الطاقة الهجين من الهيدروجين والبطارية الأول من نوعه شبكة طاقة صغيرة فعالة من حيث التكلفة، على نطاق المجتمع، وخالية تمامًا من الكربون ولديها القدرة على تخزين وإرسال الطاقة النظيفة عند الطلب.

الاستفادة من الخبرة الحالية في تقديم 1 جيجاوات ساعة من المشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأشهر الـ 12 السابقة مع التوسع في أستراليا في أعقاب منح المشاريع والعقود الأخيرة.

تسريع إستراتيجية "امتلاك وتشغيل محطات الطاقة المستقلة" وزيادة حجم رأس المال بناءً على الاهتمام القوي من الشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين. تم التعاقد مع شركة Jefferies لتسهيل مختلف بدائل الاستثمار الرأسمالي بما في ذلك تمويل المشاريع، وتسييل الاعتمادات الضريبية ذات الصلة، وتحسين نماذج نشر رأس المال.

قال Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Energy Vault: "تواصل Energy Vault تنفيذ رؤيتنا الإستراتيجية، مما يضع الشركة في طليعة التحول العالمي في مجال الطاقة". "كما أوضحنا في وقت سابق من هذا العام، فإننا نعمل على تعزيز تمويل المشاريع الرائدة مثل مركز Calistoga Resiliency Center مع شركة PG&E وتسريع توقيت وحجم إستراتيجيتنا "امتلاك وتشغيل محطة الطاقة المستقلة"، ووضع شركة Energy Vault في وضع يمكنها من خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. إن الاستفادة من عمق خبرتنا في الهندسة الداخلية وتكنولوجيا التخزين وتنفيذ المشاريع لامتلاك وتشغيل المزيد من الأصول سيساعد على تنويع مصادر إيراداتنا ودعم نمونا، مع ضمان تعظيم كفاءة رأس المال والموارد".

يأتي قرار Energy Vault بتسريع إستراتيجية "امتلاك وتشغيل محطات الطاقة المستقلة" استجابةً للاهتمام الكبير الوارد من الشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قدرة الشركة على الاستفادة من الفرص الناشئة في سوق تخزين الطاقة سريع التطور.

ومع استمرار الشركة في توسيع نطاق حضورها العالمي، مع حصولها مؤخرًا على مشاريع وعقود في أستراليا تُكمّل حضورها القوي في الولايات المتحدة واتفاقيات الترخيص والملكية في الصين وجنوب إفريقيا، فإن Energy Vault في وضع جيد للاستفادة من خبرتها في تقديم حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على استقرار الشبكة المستدامة والمرونة.

استعانت Energy Vault بشركة Jefferies LLC لمساعدة الشركة في إستراتيجيتها لتمويل المشاريع، وتعظيم قيمة الإعفاءات الضريبية المتاحة وتحسين نماذج نشر رأس المال.

حول Energy Vault

تقوم ®Energy Vault بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل النهج العالمي لتخزين الطاقة المستدامة. تشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطاريات، وتقنيات تخزين طاقة الهيدروجين الخضراء. يتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج ومنصة تكامل نظام إدارة الطاقة لتكنولوجيا الأجهزة الخاصة بالشركة. تقدم محفظة تقنيات Energy Vault المبتكرة الفريدة من نوعها لهذه الصناعة حلولاً مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. باستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة استخدامها بشكل مفيد، تُسهّل تقنية تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية TMG-Vault من Energy Vault التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع الانتقال العالمي للطاقة النظيفة لعملائها. ترجى زيارة لمزيد من المعلومات.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. تتضمن البيانات التطلعية معلومات تتعلق بنتائج العمليات المستقبلية المحتملة أو المفترضة، بما في ذلك خطط الشركة لاستعادة الامتثال لمعايير الإدراج المستمرة في بورصة نيويورك. غالبًا ما تتضمن هذه العبارات كلمات مثل " توقع"، و"تنبأ"، و"اقتراح"، و"خطة"، و"يعتقد"، و"ينوي"، و "مشروع"، و"توقع"، و"تقديرات"، و"أهداف"، و"توقعات"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"ربما"، و"قد"، و"سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. نحن نبني هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في صناعتنا، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف في ذلك الوقت. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليًا. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا حول الأحداث المستقبلية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا كبيرة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا ماديًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو المذكورة ضمنيًا في البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في إستراتيجيتنا وخططنا التوسعية وفرص العملاء والعمليات المستقبلية والمركز المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والآفاق والخطط؛ وعدم اليقين بشأن الجوائز والحجوزات والأعمال المتراكمة وخطوط الإنتاج المتطورة التي تعادل الإيرادات المستقبلية؛ وعدم وجود ضمان بأن خطابات النوايا غير الملزمة وغيرها من مؤشرات الاهتمام التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر أو مبيعات ملزمة؛ واحتمال أن تكون منتجاتنا معيبة أو يُزعم أنها معيبة أو تعاني من أعطال أخرى؛ والتنفيذ وقبول السوق ونجاح نموذج أعمالنا وإستراتيجية النمو؛ وقدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وسمعتنا والحفاظ عليها؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا والصناعة؛ وقدرة موردينا على توفير المكونات أو المواد الخام اللازمة لبناء أنظمة تخزين الطاقة لدينا في الوقت المناسب؛ وتأثير الأوبئة الصحية على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها ردًا عليها؛ وتوقعاتنا فيما يتعلق بقدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم التعدي على حقوق الآخرين؛ والتوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون الوظائف؛ ومتطلباتنا الرأسمالية المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والطبيعة الدولية لعملياتنا وتأثير الحرب أو الأعمال العدائية الأخرى على أعمالنا والأسواق العالمية؛ وقدرتنا على الحصول على التمويل لعملياتنا ونمونا المستقبلي؛ وأعمالنا وخططنا وفرصنا التوسعية والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 13 مارس 2024 وفي تقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 6 أغسطس 2024، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في ملفاتها الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الوصول إليها على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على . تنشأ مخاطر جديدة من وقت لآخر ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، ولا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية قد نصدرها. لا ينطبق أي بيان تطلعي أدلينا به في هذا البيان الصحفي إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية المدرجة في هذا البيان الصحفي. نحن لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. يجب ألا تعتمد بشكل لا مبرر له على بياناتنا التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.