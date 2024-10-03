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الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق

10/3/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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