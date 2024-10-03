الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق

الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق
التاريخ
10/3/2024 4:44:09 AM
(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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