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المحاكم العمالية تباشر نظر دعاوى العمالة المنزلية

10/3/2024 4:44:08 AM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ اعتبار من اليوم نظر الخلافات العمالية من قبل المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، ويتشرط ابتداءً على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التقدّم أولًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة ((رفع دعوى عمالة منزلية))، بحيث تقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية للفصل في هذه الدعاوى.
تنظيم الأدوار
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان ((تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم)) المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مساهمةً بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
لائحة عمال الخدمة المنزلية
يذكر ان لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم اوجب على صاحب العمل ان يلتزم بمجموعة من الاشتراطات ومنها ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي، وألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان كتابةً على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا، وأن لا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
العمالة المنزلية في السعودية لعام 2023
المجموعات الرئيسية للمهن العدد (بالألف) النسبة
الخدم وعمال تنظيف المنازل 1845.73 49.4%
السائقون 1797.34 48.1%
الطباخون 60.62 1.6%
حراس المنازل 22.27 0.6%
المدرسون الخصوصيون والمربيات 4.54 0.1%
مديرو المنازل 2.89 0.08%
مزارعو المنازل 2.45 0.06%
الممرضون في المنازل 1.60 0.04%
خياطو المنازل 1.15 0.04%
الاجمالي 3738.59 100%
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ـ الربع الأخير من العام 2023م

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