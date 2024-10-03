رتال للتطوير العمراني توقع اتفاقية بـ792 مليون ريال مع روشن

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، ومجموعة روشن، اتفاقية لتطوير 644 وحدة سكنية في مجتمع سدرة بالعاصمة الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير 644 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تتجاوز 792 مليون ريال.
وتتوج هذه الإتفاقية بعد سلسلة من النجاحات السابقة بين الطرفين في المشاريع المشتركة.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان عن سعادته للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة روشن، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وقال: "الاتفاقية تعزز تطوير المجتمعات المتكاملة للعملاء، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
وأضاف البريكان أن رتال حريصة على الارتقاء بالمجتمعات التي تتولى تطويرها، بما يضمن تأمين وحدات سكنية نموذجية، تحظى برضا العميل في الحصول على المسكن المناسب، وتعزز برنامج جودة الحياة".
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