رتال للتطوير العمراني توقع اتفاقية بـ792 مليون ريال مع روشن

MENAFN - Al Watan) وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، ومجموعة روشن، اتفاقية لتطوير 644 وحدة سكنية في مجتمع سدرة بالعاصمة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير 644 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تتجاوز 792 مليون ريال.

وتتوج هذه الإتفاقية بعد سلسلة من النجاحات السابقة بين الطرفين في المشاريع المشتركة.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان عن سعادته للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة روشن، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وقال: "الاتفاقية تعزز تطوير المجتمعات المتكاملة للعملاء، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

وأضاف البريكان أن رتال حريصة على الارتقاء بالمجتمعات التي تتولى تطويرها، بما يضمن تأمين وحدات سكنية نموذجية، تحظى برضا العميل في الحصول على المسكن المناسب، وتعزز برنامج جودة الحياة".