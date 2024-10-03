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أرامكو تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

10/3/2024 4:44:08 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه الشرائح تنقسم على النحو الآتي: 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25، إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75، حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. وأشارت أرامكو السعودية إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدارسالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
ونوهت أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك. بدوره أبان النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد أن الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، والذي شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين. وأشار إلى أن الطلب العالي عليها مثّل انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.

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