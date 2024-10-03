تعاون مصرى أمريكى لتسهيل حصول شركات الأجهزة الكهربائية على التصدير للخليج

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب مصدرو الأجهزة الكهربائية، دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لشركات القطاع، تمهيداً للتوسع فى تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخليجية.

جاء ذلك عقب إعلان السفيرة الأمريكية تعزيز تعاون بلادها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية للحصول على اعتماد منظمة المعايير الخليجية لتصدير الأجهزة الكهربائية المصرية.

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أفاد متعاملون فى القطاع، بأن الالتزام بالمعايير الخليجية يتطلب الحصول على شهادات معينة ومرتفعة التكاليف، مثل شهادة ((ساسو)) للتصدير إلى السعودية على سبيل المثال، وتحتاج حوالى 40 ألف يورو للحصول عليها.

قال محمد جنيدى، رئيس شركة ((جى إم سي)) للاستثمارات الصناعية، إنَّ الجودة العالية للمنتجات المصرية لا تزال غير كافية لدخول السوق الخليجى، لكن الأمر يحتاج إلى الحصول على شهادات تكلفتُها مرتفعة مثل شهادة ((ساسو))، التى تصل قيمتها إلى 40 ألف يورو، ما يجعل الشركة تواجه تحديات مالية.

وشهادة ((ساسو)) (SASO)؛ هى شهادة الجودة والمطابقة التى تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتُعد مطلباً أساسياً لأى منتج يتم تصديره إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح ((جنيدى))، أن الحل الأمثل لتذليل تلك العقبات يتمثل فى توفير تمويل ميسر للشركات، من خلال قروض بالدولار توفرها الوكالة الأمريكية للتنمية مع إمكانية سدادها بالجنيه بفائدة تتراوح بين 2 و3% لمدة 10 سنوات؛ حتى تتمكن من الحصول على الشهادات المطلوبة للتصدير للسوق الخليجى.

وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الخليجية الخمس، وهى الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، والكويت، لتصل إلى 2.891 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ2.047 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قيمتها 844 مليون دولار.

((جنيدى)) أكد أن شركته، ((جى إم سي))، نجحت فى الحصول على شهادات التصدير لدول الخليج، كما أنها تنتج الأجهزة الكهربائية وفقاً للمواصفات الخليجية، وحاصلة أيضاً على علامات الجودة الأوروبية والأمريكية.

أشار إلى أن الشركة تصدر نحو 70% من إنتاجها من السخانات، و50% من إنتاج البوتاجازات إلى دول الخليج، بالإضافة إلى الغسالات.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، رئيس شركة تريدكو الصياد للأجهزة المنزلية، إنَّ السفارة الأمريكية ستتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإنشاء معامل معتمدة داخل مصر.

أضاف لـ((البورصة))، أن هذه المعامل ستقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية الخليجية، ما يسهل عملية التصدير، ويعزز من ثقة المستهلكين فى جودة المنتجات المصرية.

وأوضح ((الصياد))، أن دول الخليج، مثل الإمارات، والسعودية، تمنح شهادات الجودة والمعايير للمنتجات المصدرة من خلال هيئات اعتماد مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). وتعتبر هذه الشهادات ضرورية لضمان جودة المنتجات المصدرة للأسواق الخليجية.

كشف أن نحو 12 شركة أعضاء المجلس ستشارك فى معرض كانتون فى الصين، منتصف الشهر الجارى، وترتكز أنشطة الشركات المشاركة على صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأضاف لـ((البورصة))، أن مشاركة المجلس فى المعرض ضمن خطته للتواجد بالأسواق الدولية، وزيادة الصادرات إلى 4 مليارات دولار، فضلاً عن التعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وسجلت صادرات القطاع، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، نحو 3.494 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى مقابل 2.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ السفارة الأمريكية يمكنها لعب دور محورى فى دعم الشركات المصدرة من خلال توفير شهادات الجودة المطلوبة للتصدير إلى دول الخليج بأسعار فى متناول جميع الشركات.

وأشار إلى أن تكلفة هذه الشهادات تشكل عبئاً كبيراً على الشركات المصرية التى لا تزال تسعى لدخول الأسواق الخليجية، ولا تملك سيولة مالية كفاية للحصول على الشهادات.

وأضاف ((المهندس))، أن المنتجات الكهربائية المصرية، وخاصة الغسالات والثلاجات، تترقب الدعم الأمريكى للنفاذ إلى السوق الخليجى؛ نظراً إلى جودة هذه المنتجات التى تجعلها تنافس بقوة فى الأسواق الخارجية.