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تويوتا تؤجل إنتاج أول سيارة كهربائية في أمريكا حتى 2026 - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أرجأت شركة“تويوتا موتور” بدء إنتاج أول سيارة كهربائية أمريكية الصنع حتى عام 2026، لكنها قالت إنها تخطط لبيع ما يصل إلى سبع أنواع من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.

في البداية، استهدفت شركة صناعة السيارات اليابانية أواخر العام المقبل للبدء في إنتاج سيارة دفع رباعي تعمل بالبطارية بثلاثة صفوف في مصنع تجميع في“جورج تاون” بولاية كنتاكي، لكن متحدثاً باسم الشركة قال، أمس الأربعاء، إن الهدف تراجع بضعة أشهر ليكون في العام التالي.

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وقال إن“تويوتا” لا تزال ملتزمة بتصنيع سيارة الدفع الرباعي، التي لم يتم الاستقرار على اسمها بعد، في كنتاكي اعتباراً من أوائل عام 2026، وسيارة دفع رباعي أخرى غير محددة تعمل بالكهرباء بالكامل في مصنع في برينستون بولاية إنديانا، بدءاً من وقت لاحق من العام ذاته.

يأتي التوسع المخطط لمجموعة“تويوتا” من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من مركبتين حالياً إلى ما يصل إلى سبعة أنواع للسيارات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على المركبات التي تعمل بالبطاريات.

يعد طرح الولايات المتحدة جزءاً من هدف أوسع لبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2026. للمساعدة في تحقيق ذلك الهدف، تقوم“تويوتا” ببناء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون في ولاية كارولينا الشمالية، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

في فبراير، قالت“تويوتا” إنها ستنفق 1.3 مليار دولار لتجهيز مصنعها في كنتاكي لإنتاج السيارات الكهربائية، ثم أتبعت ذلك في أبريل بإعلانها عن استثمار 1.4 مليار دولار في منشأة إنديانا لإنتاج سيارة كهربائية أخرى.

كانت صحيفة“نيكاي” اليابانية تحدثت عن تأخير إنتاج السيارات الكهربائية في مصنع كنتاكي في وقت سابق من يوم الأربعاء، مضيفة أن“تويوتا” ألغت أيضاً خططاً لإنتاج سيارة دفع رباعي من طراز“لكزس” في أميركا الشمالية بحلول عام 2030.

تبيع الشركة حالياً طرازين كهربائيين بالكامل في الولايات المتحدة –“تويوتا bZ4X” ذات الخمسة مقاعد و”لكزس RZ 450e” – وكلاهما يتم تصنيعه في اليابان.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742299

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