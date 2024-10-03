تويوتا تؤجل إنتاج أول سيارة كهربائية في أمريكا حتى 2026 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أرجأت شركة“تويوتا موتور” بدء إنتاج أول سيارة كهربائية أمريكية الصنع حتى عام 2026، لكنها قالت إنها تخطط لبيع ما يصل إلى سبع أنواع من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.
في البداية، استهدفت شركة صناعة السيارات اليابانية أواخر العام المقبل للبدء في إنتاج سيارة دفع رباعي تعمل بالبطارية بثلاثة صفوف في مصنع تجميع في“جورج تاون” بولاية كنتاكي، لكن متحدثاً باسم الشركة قال، أمس الأربعاء، إن الهدف تراجع بضعة أشهر ليكون في العام التالي.
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وقال إن“تويوتا” لا تزال ملتزمة بتصنيع سيارة الدفع الرباعي، التي لم يتم الاستقرار على اسمها بعد، في كنتاكي اعتباراً من أوائل عام 2026، وسيارة دفع رباعي أخرى غير محددة تعمل بالكهرباء بالكامل في مصنع في برينستون بولاية إنديانا، بدءاً من وقت لاحق من العام ذاته.
يأتي التوسع المخطط لمجموعة“تويوتا” من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من مركبتين حالياً إلى ما يصل إلى سبعة أنواع للسيارات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على المركبات التي تعمل بالبطاريات.
يعد طرح الولايات المتحدة جزءاً من هدف أوسع لبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2026. للمساعدة في تحقيق ذلك الهدف، تقوم“تويوتا” ببناء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون في ولاية كارولينا الشمالية، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.
في فبراير، قالت“تويوتا” إنها ستنفق 1.3 مليار دولار لتجهيز مصنعها في كنتاكي لإنتاج السيارات الكهربائية، ثم أتبعت ذلك في أبريل بإعلانها عن استثمار 1.4 مليار دولار في منشأة إنديانا لإنتاج سيارة كهربائية أخرى.
كانت صحيفة“نيكاي” اليابانية تحدثت عن تأخير إنتاج السيارات الكهربائية في مصنع كنتاكي في وقت سابق من يوم الأربعاء، مضيفة أن“تويوتا” ألغت أيضاً خططاً لإنتاج سيارة دفع رباعي من طراز“لكزس” في أميركا الشمالية بحلول عام 2030.
تبيع الشركة حالياً طرازين كهربائيين بالكامل في الولايات المتحدة –“تويوتا bZ4X” ذات الخمسة مقاعد و”لكزس RZ 450e” – وكلاهما يتم تصنيعه في اليابان.
المصدر:
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