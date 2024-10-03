صندوق النقد بحاجة لإلغاء الرسوم الإضافية لدعم الدول المتعثرة

MENAFN - Al-Borsa News) فى السنوات الأخيرة، أصبحت مجموعة تتألف من 22 دولة منكوبة مالياً، بما فى ذلك باكستان وأوكرانيا، المصدر الأكبر لإيرادات صندوق النقد الدولى الصافية؛ حيث تتجاوز المدفوعات تكاليف تشغيل الصندوق.

الواقع أن المؤسسة المؤتمنة على توفير المنفعة العامة العالمية المتمثلة فى نظام مالى دولى قائم بوظيفته على النحو الأمثل لا تجد فى حقيقة الأمر حرجاً فى مطالبة البلدان التى بالكاد تستطيع سداد فواتيرها بتحمل الفاتورة عن بقية العالم.

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يرجع هذا الوضع غير اللائق إلى السياسة التى ينتهجها صندوق النقد الدولى، والتى تفرض رسوماً إضافية على البلدان التى تتجاوز الحدود القصوى لمقدار أو مدة اقتراضها من الصندوق.

الواقع أن فرض غرامات على بلدان مثل أوكرانيا التى مزقتها الحرب أو باكستان، وهى إحدى الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى؛ حيث غمرت الفيضانات قبل عامين ثلث أراضيها، مناقض تمام لمهمة صندوق النقد الدولى: صيانة استقرار النظام المالى العالمى.

إنَّ الرسوم الإضافية لا تضمن السداد ولا تحمى موارد الصندوق المالية، بل يتلخص تأثيرها الرئيسى فى زيادة أعباء سداد الديون على وجه التحديد فى وقت حيث لا تستطيع البلدان تحملها على الإطلاق، وهذا يتعارض مع المنطق الأساسى الذى قام عليه الصندوق، الذى أنشئ لتوفير التمويل المضاد للدورة الاقتصادية.

ما يزيد الطين بلة أن الرسوم الإضافية أصبحت أشد إرهاقاً للدول المدينة فى السنوات الأخيرة، وبالتالى أصبح تبريرها أصعب كثيراً.

فى عام 2020، كانت عشر دول تدفع هذه الرسوم لصندوق النقد الدولى، وبحلول عام 2023، مع صدمة جائحة كوفيد ـ 19، والحرب الدائرة فى أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، ارتفع الرقم إلى 22 دولة.

ومن المهم أن سعر الفائدة الأساسى الذى يتقاضاه الصندوق ارتفع من أقل من 1% إلى ما يقرب من 5%، ليرتفع إجمالى سعر الإقراض للبلدان التى تدفع رسوماً إضافية إلى 7.8%.

ولا عجب أن تجد هذه البلدان صعوبة فى الخروج من ضائقة الديون.. الآن حان وقت إنهاء الرسوم الإضافية.

يزعم أنصار الرسوم الإضافية أنها تثنى المدينين عن الإفراط فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لكن حجة الخطر الأخلاقى هذه تتجاهل حقيقة مفادها أن القروض تتطلب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، الذى يمكنه رفض الطلبات المتهورة، وتتغافل عن حقيقة أخرى مفادها أن الرسوم الإضافية تجعل البلدان أكثر اعتماداً على صندوق النقد الدولى.

صندوق النقد الدولى هو الدائن المفضل، وهذا يعنى أن البلدان لا بد أن تسدد ديونها للصندوق قبل الدائنين الآخرين.

وفرض رسوم إضافية فوق ما تدين به البلدان بالفعل يجبرها على تخصيص مزيد من العملات الأجنبية النادرة لسداد ديونها للصندوق، الأمر الذى يحد من قدرتها على تجميع احتياطيات النقد الأجنبى واستعادة القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

وعلى هذا فلن تجد بلداناً عديدة أى خيار سوى الاستمرار فى الاعتماد على الإقراض من الصندوق لسداد قروضها السابقة المستحقة للصندوق.

وحتى بعيداً عن خصوصيات وضع صندوق النقد الدولى كدائن مفضل، فإن الرسوم الإضافية مُسايرة للدورة الاقتصادية بطبيعتها.

وفى كثير من الأحيان، تتسبب عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وصدمات أسعار السلع الأساسية، والعملات المبالغ فى تقدير قيمتها، وأحداث الطقس القاسية فى دفع البلدان إلى اقتراض مبالغ كبيرة من الصندوق.

على نحو مماثل، تعتمد القدرة على الوصول إلى أسواق الائتمان الدولية وسداد ديون صندوق النقد الدولى ((فى وقت أبكر)) إلى حد كبير على الظروف المالية العالمية، والتى تشكل أيضاً عاملاً خارجياً.

فى بيئة دولية معاكسة، تشكل زيادة العبء على البلدان التى تعانى من أزمات الديون سلوكاً هَدّاماً لهدف استعادة مسارات النمو المستقرة.

يزعم المدافعون عن الرسوم الإضافية أيضاً أنها ضرورية لبناء مخازن صندوق النقد الدولى المالية.

ولكن بصرف النظر عن النقطة الواضحة التى تتمثل فى حقيقة مفادها أن فرض عبء إنشاء هذه المخازن على بلدان متعثرة يتعارض مع مهمة الصندوق المتمثلة فى حماية الاستقرار المالى، لم يعد هذا المنطق صالحاً، إن كان صالحاً على الإطلاق.

هذا العام، من المنتظر أن يصل صندوق النقد الدولى إلى هدفه المتوسط الأجل للتوازنات الاحترازية ((التى كانت الحاجة إليها موضع مبالغة إلى حد بعيد، خاصة أن حالات التخلف عن السداد من جانب المقترضين نادرة للغاية)).

بمجرد تحقيق هذا الهدف، فإنَّ الرسوم الإضافية ستأخذ الأموال من البلدان المتوسطة الدخل المثقلة بالديون لتشغيل صندوق النقد الدولى، وهذا من شأنه أن يقلل العبء الملقى على عاتق البلدان الغنية.

ومن الخطأ مطالبة البلدان المثقلة بالديون بتمويل المنافع العامة العالمية التى يوفرها الصندوق، خاصة فى وقت حيث يتعين على البلدان أن تزيد من استثماراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ.

توفر المراجعة التى أطلقها صندوق النقد الدولى مؤخراً لسياسة الرسوم الإضافية الفرصة لإصلاح نظام معطل.

ينبغى لصندوق النقد الدولى أن يستمع إلى أولئك الذين يطالبون بإصلاح نظام الرسوم الإضافية، بما فى ذلك رئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلى، ومجموعة الدول النامية الأربع والعشرين، وعدد كبير من المشرعين فى الولايات المتحدة.

يتلخص الخيار الأكثر بساطة وفعالية فى إلغاء الرسوم الإضافية بالكامل، وإذا تبين أن هذا مستحيل سياسياً، فقد تتضمن الإصلاحات تحديد سقف لإجمالى رسوم الفائدة ((السعر الأساسى بالإضافة إلى الرسوم الإضافية)).

وبهذا، يفرض صندوق النقد الدولى أعباء زائدة أقل على البلدان المدينة، خاصة فى ظل الظروف النقدية المُحكَمة، وتنخفض الرسوم الإضافية مع ارتفاع سعر فائدة الصندوق الأساسية.

من شأن تعديلات فنية أخرى أن تساعد على الحد من عبء الرسوم الإضافية.

على سبيل المثال، يستطيع صندوق النقد الدولى أن يرفع عتبات فرض الرسوم الإضافية، وأن يتماشى مع حدود ((الوصول الاستثنائى)) الحالية، والتى بتجاوزها يصبح وضع البلد استثنائياً بما يكفى للسماح بالإقراض خارج إطار صندوق النقد الدولى المعيارى.

كما أن احتساب ما تدفعه أى دولة كرسوم إضافية باعتباره مدفوعات من القروض الأساسية المستحقة لصندوق النقد الدولى من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً.

حتى لو كان فرض الرسوم الإضافية يُعَد سياسة معقولة فى السابق، فإنها لم تعد كذلك الآن بكل تأكيد، ذلك أن موارد صندوق النقد الدولى المالية قوية؛ أما موارد دول مثل باكستان وأوكرانيا فهى ليست قوية بكل تأكيد.

وإجبار الدول على دفع رسوم إضافية مُرهِقة لا يؤدى إلا إلى زيادة أعبائها، وهذه ليست الطريقة المناسبة لحماية الاقتصاد العالمى أو تمويل المؤسسة المسؤولة عن الاستقرار المالى العالمى.

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