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فالي تعلن الاستثمار في أول صندوق لدعم المعادن الحيوية بالبرازيل - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الجديد لثاني أكبر شركة موردة لخام الحديد في العالم،أمس الأربعاء، إن شركة“فالي” (Vale SA) ملتزمة بالاستثمار في أول صندوق في البرازيل لدعم المعادن الحيوية في إطار سعيها إلى التنويع.

وذكر الرئيس التنفيذي غوستافو بيمنتا، في مؤتمر صحفي، إن 90% من إيرادات“فالي” تأتي من مكونات صناعة الصلب، وإنها تسعى لتعزيز إنتاج النحاس.

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وأضاف:“التحدي الكبير الذي تواجهه الصناعة اليوم هو تشغيل هذه المعادن المهمة، وتطوير هذه المشاريع، ونقلها إلى المرحلة التجارية”.

واختار الصندوق، المدعوم من شركة“فالي”، وبنك التنمية البرازيلي (BNDES)، تحالف مكون من شركات“جي جي بي أسيت مانجمنت” (JGP Asset Management)، و”بي بي أسيت أند أور إنفستمنتس” (BB Asset and Ore Investments) لإدارة صندوق الأسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته مليار ريال برازيلي (184 مليون دولار)، والذي أُنشئ لدعم الأبحاث واستكشاف المعادن الاستراتيجية اللازمة للانتقال في مجال الطاقة.

كان هذا الإعلان هو الأول من نوعه من قبل رئيس“فالي” الجديد، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء. تعد استعادة العلاقات الحكومية إحدى أهم أولويات الشركة، حيث تسعى“فالي” للحصول على تصاريح لتوسيع إنتاج خام الحديد والخدمات اللوجستية. وتتفاوض شركة التعدين أيضاً على تسوية بشأن كارثة التعدين المميتة في عام 2015.

ستقوم الشركة، التي يقع مقرها في ريو دي جانيرو، والبنك، بتمويل الصندوق بما يصل إلى 250 مليون ريال لكل منهما، مما يسمح لمديري الصناديق بالتركيز على زيادة رأس المال. سيتم استثمار الأموال في 20 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في أبحاث المعادن وتطوير وتنفيذ مناجم المعادن الاستراتيجية في البرازيل، بدءاً من مارس المقبل.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742297

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