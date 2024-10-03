روسيا وباكستان توقعان اتفاقيات تجارة بالمقايضة لتسهيل عمليات التبادل

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت روسيا وباكستان اتفاقيات تجارة بالمقايضة تهدف إلى تسهيل التبادلات الاقتصادية بين البلدين دون الحاجة إلى المعاملات المالية، وذلك لتجاوز التحديات المتعلقة بالمدفوعات.

تم توقيع هذه الاتفاقيات خلال منتدى التجارة والاستثمار الأول بين باكستان وروسيا الذي عُقد في موسكو على مدار اليومين الماضيين.

موضوعاتعودة مخاطر تجارة الفائدة في الين الياباني للواجهة بعد انتخاب إيشيبا التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة

وبحسب تقرير منصة البلقان الإخبارية، ستكون شركة“أستارتا-أجروتريدنج” أول شركة روسية تستفيد من هذا النظام، حيث ستقوم بتزويد باكستان بالحمص والعدس، من جانبها ستقدم شركة“مسكاي + فمتي للتجارة” الباكستانية اليوسفي والأرز كجزء من هذه الاتفاقيات.

ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستصدر روسيا 20 ألف طن من الحمص، في حين ستقدم باكستان كمية مكافئة من الأرز، كما ينص عقد آخر على أن روسيا ستقوم بتزويد باكستان بـ 15 ألف طن من الحمص و10 الأف طن من العدس، مقابل 15 ألف طن من اليوسفي و10 ألف طن من البطاطس.

وأوضح نائب وزير التجارة الباكستاني، ناصر حميد، أن نظام المقايضة تم إنشاؤه بسبب“الصعوبات في المدفوعات المتبادلة”.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تزايد التدقيق على المعاملات المالية الدولية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتعد المقايضة وسيلة لتجاوز هذه التعقيدات من خلال تبادل السلع مباشرة دون الحاجة إلى التعاملات المصرفية، مما يساعد في تجنب الرقابة التي تفرضها المنظمات المعنية بمراقبة الامتثال للعقوبات.

وليست هذه المرة الأولى التي تستكشف فيها روسيا التجارة بالمقايضة كحل لمشاكل المدفوعات، ففي أغسطس، أجرت روسيا مناقشات مع الصين حول استئناف التجارة بالمقايضة، خاصة في المعادن والمنتجات الزراعية، ومع ذلك، كان هذا المشروع بطيئًا في تحقيق تقدم ملموس، حيث واجهت الشركات الفردية صعوبات في تلبية احتياجات كلا الجانبين.

وكانت اتفاقيات المقايضة شائعة بين بكين وموسكو قبل انهيار الاتحاد السوفيتي واستمرت حتى التسعينيات.

وفي مايو الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، قمة استمرت ثلاثة أيام، وكان التركيز الأساسي في مناقشاتهم على مواجهة العقوبات الأمريكية المتعلقة بالمدفوعات المتبادلة.