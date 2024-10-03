وارين بافت يبيع أسهماً في بنك أوف أمريكا بقيمة 338 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت شركة“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر“وارين بافت” تقليص حيازتها من أسهم“بنك أوف أمريكا” للجولة الثالثة عشرة منذ منتصف يوليو الماضي.
وحسب إقرار تنظيمي قدمته الشركة الأمريكية أمس الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المبيعة 338 مليون دولار، وتمت العملية على مدار يومين بداية من الثلاثاء وفق متوسط سعر 39.40 دولار للسهم، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
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وكان متوسط حصيلة الجولات السابقة من تصفية“بيركشاير هاثاواي” حيازتها من أسهم المصرف 750 مليون دولار ويجري تنفيذها على مدار 3 جلسات تداول عادة.
وبعد العملية الأخيرة، أصبحت حصة الشركة من أسهم البنك تعادل 10.2%، وتظل المساهم الأكبر، رغم عدم إفصاحها حتى الآن عن سبب التصفية المتواصلة.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742295
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