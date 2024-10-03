وارين بافت يبيع أسهماً في بنك أوف أمريكا بقيمة 338 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت شركة“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر“وارين بافت” تقليص حيازتها من أسهم“بنك أوف أمريكا” للجولة الثالثة عشرة منذ منتصف يوليو الماضي.

وحسب إقرار تنظيمي قدمته الشركة الأمريكية أمس الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المبيعة 338 مليون دولار، وتمت العملية على مدار يومين بداية من الثلاثاء وفق متوسط سعر 39.40 دولار للسهم، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

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وكان متوسط حصيلة الجولات السابقة من تصفية“بيركشاير هاثاواي” حيازتها من أسهم المصرف 750 مليون دولار ويجري تنفيذها على مدار 3 جلسات تداول عادة.

وبعد العملية الأخيرة، أصبحت حصة الشركة من أسهم البنك تعادل 10.2%، وتظل المساهم الأكبر، رغم عدم إفصاحها حتى الآن عن سبب التصفية المتواصلة.





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