هبوط أسعار الأرز بعد تخفيف الهند قيود التصدير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الأرز في آسيا بأكبر قدر لها منذ أكثر من 16 سنة بعدما خففت الهند بعض القيود المفروضة على التصدير.
هبط سعر الأرز الأبيض التايلندي ذي نسبة كسر 5% (وهو المعيار الرئيسي للسوق في آسيا) بنحو 11% إلى 509 دولارات للطن أمس، وفق جمعية مصدري الأرز في تايلندا. ويُعد هذا أكبر انخفاض مسجل منذ مايو 2008، ما أدى إلى استمرار التراجع في الأسعار لتبلغ أدنى مستوى منذ أكثر من 15 شهراً.
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صعدت أسعار الأرز العام الماضي بعدما فرضت الهند -وهي أكبر مصدر في العالم- قيوداً على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية قبل الانتخابات. وخففت الهند من تلك القيود بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة، ما قد يسهم في تقليص الفائض المحلي وتخفيض تكاليف الاستيراد لدول مثل إندونيسيا والسنغال.
يُعد الأرز غذاء أساسياً لمليارات الأشخاص، إذ يُسهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ورغم تراجع أسعار الأرز، فإن تكلفة المواد الغذائية الأساسية الأخرى تواصل الارتفاع نتيجة الأحوال الجوية القاسية التي تهدد المحاصيل عبر كافة أنحاء العالم.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742294
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