ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام مع تراجع الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات من قبل رئيس الوزراء الجديد“شيجيرو إيشيبا” غير مؤيدة لمواصلة التشديد النقدي، أدت إلى تراجع قيمة الين.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 1.97% أو ما يعادل 743 نقطة إلى 38552 نقطة، وزاد نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً 1.20% إلى 2683 نقطة.
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قال رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” عقب اجتماع مع محافظ البنك المركزي“كازو أويدا” أمس الأربعاء، إن بلاده ليست في وضع يسمح لها برفع آخر لأسعار الفائدة.
وذكر“أساهي نوجوتشي” عضو مجلس محافظي البنك في كلمة خلال تجمع لرجال الأعمال اليوم في ناجازاكي، أن المصرف المركزي عليه التأني والحفاظ على تيسير السياسة النقدية.
وأدت تصريحات“إيشيبا” إلى تراجع قيمة الين بنسبة 2% خلال تعاملات ليلة الأربعاء، قبل أن تتراجع بدرجة أكبر اليوم مع زيادة العملة الأمريكية 0.10% إلى 146.60 ين.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742293
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