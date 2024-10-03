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ارتفاع الأسهم اليابانية في الختام مع تراجع الين - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات من قبل رئيس الوزراء الجديد“شيجيرو إيشيبا” غير مؤيدة لمواصلة التشديد النقدي، أدت إلى تراجع قيمة الين.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 1.97% أو ما يعادل 743 نقطة إلى 38552 نقطة، وزاد نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً 1.20% إلى 2683 نقطة.

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قال رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” عقب اجتماع مع محافظ البنك المركزي“كازو أويدا” أمس الأربعاء، إن بلاده ليست في وضع يسمح لها برفع آخر لأسعار الفائدة.

وذكر“أساهي نوجوتشي” عضو مجلس محافظي البنك في كلمة خلال تجمع لرجال الأعمال اليوم في ناجازاكي، أن المصرف المركزي عليه التأني والحفاظ على تيسير السياسة النقدية.

وأدت تصريحات“إيشيبا” إلى تراجع قيمة الين بنسبة 2% خلال تعاملات ليلة الأربعاء، قبل أن تتراجع بدرجة أكبر اليوم مع زيادة العملة الأمريكية 0.10% إلى 146.60 ين.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742293

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