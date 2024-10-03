العريان: أثر التوترات الجيوسياسية على سعر النفط لا يزال محدوداً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” إن زيادة أسعار النفط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة منذ صباح الأول من أكتوبر، لكن مستواها العام لا يزال مماثلاً لما كان عليه مطلع 2024.
وأوضح رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس” أمس الأربعاء، أن خام برنت يتداول أعلى 75 دولاراً للبرميل، وهذا قد يفاجئ من توقعوا ارتفاعه بدرجة كبيرة نتيجة التوترات المستمرة منذ عدة أشهر في الشرق الأوسط.
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وأضاف أن السبب في ذلك لا يقتصر على المؤثرات الأخرى مثل العرض والطلب والمخزونات، بل أيضاً عدم تعطل إنتاج النفط حتى الآن.
جاءت تصريحات“العريان” عقب شن إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل هذا الأسبوع، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين بالتصعيد، تؤجج مخاطر اتساع الصراع الدائر بالشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على حركة إمدادات النفط عالمياً.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742291
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