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العريان: أثر التوترات الجيوسياسية على سعر النفط لا يزال محدوداً - جريدة البورصة

10/3/2024 4:43:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الخبير الاقتصادي“محمد العريان” إن زيادة أسعار النفط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة منذ صباح الأول من أكتوبر، لكن مستواها العام لا يزال مماثلاً لما كان عليه مطلع 2024.

وأوضح رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس” أمس الأربعاء، أن خام برنت يتداول أعلى 75 دولاراً للبرميل، وهذا قد يفاجئ من توقعوا ارتفاعه بدرجة كبيرة نتيجة التوترات المستمرة منذ عدة أشهر في الشرق الأوسط.

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وأضاف أن السبب في ذلك لا يقتصر على المؤثرات الأخرى مثل العرض والطلب والمخزونات، بل أيضاً عدم تعطل إنتاج النفط حتى الآن.

جاءت تصريحات“العريان” عقب شن إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل هذا الأسبوع، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين بالتصعيد، تؤجج مخاطر اتساع الصراع الدائر بالشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على حركة إمدادات النفط عالمياً.


المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108742291

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